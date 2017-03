Mar 30, 2017 9:59 pm

El Gobierno de Canadá se pronunció este jueves en rechazo a la medida que emitió el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el que confiere a su Sala Constitucional las competencias de la Asamblea Nacional “mientras se mantenga en desacato”.

“Canadá está profundamente preocupado por la decisión en #Venezuela de la Corte Suprema de suspender los poderes legislativos de Asamblea Nacional elegida democráticamente”, cita un tuit de la Oficina de Derechos Humanos, Libertades e Inclusión de Canadá.

Canada is deeply concerned by #Venezuela Supreme Court’s decision to suspend legislative powers of democratically elected National Assembly

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 30 de marzo de 2017