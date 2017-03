Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 30, 2017 7:07 am

Más de 16 mil pacientes renales de todo el país sufren las consecuencias de la centralización de la salud y la escasez de medicamentos, puesto que el ente encargado del suministro y administración de las unidades de diálisis (UD) a nivel nacional -el Instituto Venezolano de Seguro Sociales- no cumple con su papel de manera oportuna, reseña El Impulso.

Así lo denunció el presidente de la Fundación Amigos del Paciente Renal, Daniel Colmenares, quien, en nombre de los más de 1.500 larenses que requieren diálisis, y acompañado por un grupo de ellos, se dirigió a la Defensoría del Pueblo de Barquisimeto para pedirle al Poder Ciudadano que abogue por ellos y le exija al IVSS el abastecimiento de las UD.

Aseguró que la vida de los miles de ciudadanos se ve amenazada porque el Estado actualmente no garantiza el tratamiento que requieren de manera semanal.

“El Seguro no está enviando a Lara los insumos para hacer las diálisis como filtros, líquido, medicamentos, antihipertensivos y otros. Ellos argumentan que no lo están haciendo porque no tienen suficientes divisas”, señaló Colmenares, quien sostuvo que pudo constatar que los depósitos del Hospital Pastor Oropeza de Barquisimeto están vacíos.

Sin material

Además de luchar con el padecimiento, contaron, los pacientes renales deben batallar con la zozobra que los invade cuando en las siete UD que existen en la región les dicen: “Tengo material hasta mañana”.

“Están jugando con nosotros porque si no hay diálisis, no hay vida. El Gobierno está dejando morir a los pacientes renales”.

Criticaron que el medicamento que utilizan para controlar la hemoglobina -Eritropoyetina- no se consigue, por lo que se ven obligados a recibir transfusión de sangre para poder ser dializados.

“Tampoco hay sangre aún cuando llevemos donantes. Ese es otro problema. Nos están condenando a morir”.

Reprochó Colmenares que en el país hay 5 mil pacientes de urgencia esperando por trasplante de riñón e hígado; sin embargo, durante el año en curso no se ha realizado la primera.

Deben viajar

Con siete unidades de diálisis cuenta el estado Lara; dos de ellas son hospitalarias y todas están en la ciudad capital.

Más de 480 pacientes deben viajar de los municipios foráneos, e incluso del estado vecino Yaracuy, para mantenerse con vida.

En ese sentido, indicó la coordinadora de la Ud ubicada en la Razetti, Carmen Vargas, que en estos centros de atención presentan problemas principalmente para conseguir repuestos de las máquinas, además de la escasez de material de trabajo.

Desde la Defensoría del Pueblo se habría comprometido a revisar todos los establecimientos en los próximos días.