Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 30, 2017 3:38 pm

La segunda Vicepresidente del Parlamento Nacional, diputada Dennis Fernández (Unidad-Cojedes), informó que acudirán a la Fiscalía General de la República para exigir respeto de las instituciones públicas del país.

Nota de prensa

Asímismo condenó la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la cual dicta que las competencias de la Asamblea Nacional (AN) pasan a ser ejercidas directamente por este órgano. “La AN es una institución que fue electa por más de 14 millones de venezolanos y es el poder que está legitimado por el pueblo”.

Indicó que no puede el TSJ quitarle las competencias al Parlamento venezolano. “Hoy nos encontramos ante un golpe de Estado por una sentencia que no aceptamos, no acatamos, ni la vamos a obedecer”.

Destacó que además de las movilizaciones de calles, acudirán a las instancias internacionales con el fin de buscar una salida a la situación que se agudiza en Venezuela y que “el mundo entero” la conozca, precisó Fernández.

Advirtió que seguirán pidiendo una separación de poderes que permita realizar elecciones generales, porque a su juicio, con el cambio de Gobierno es la única manera de “restablecer la democracia y las plenas libertades en el país”.