Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 30, 2017 2:19 pm

El Tribunal Supremo de Justicia viola el artículo 150 de la Constitución Nacional y el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, donde se establece que las empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República.

Nota de prensa

El Vicepresidente de la Comisión de Energía y Petróleo y diputado a la Asamblea Nacional (AN), Elías Matta, anunció que el Gobierno Nacional viola el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, pues la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia transfiere las competencias de la AN al órgano judicial y a su juicio es una burla a la Constitución Nacional, que no puede ser aceptada.

“La decisión del Tribunal Supremo de Justicia amparado en el famoso desacato, busca conformar las empresas mixtas sin pasar por el control de la AN, y además pretenden modificar el capital accionario de empresas mixtas ya conformadas sin tampoco ir a la AN, como el caso PetroMonagas con Rosneft, al gobierno no le gusta que lo controlen, me pregunto qué pretende el gobierno crear esas empresas mixtas a dedo? Sin licitación? Eso se presta a chanchullos, cuando compiten varias empresas por un campo hay la posibilidad de que la República reciba mejores ventajas especiales y el proceso es más transparente, pareciera que quieren raspar la olla de nuestra riqueza petrolera”.

El diputado advirtió que las empresas mixtas deben tener claro que aquellas que se conformen violando la Constitución, una vez se restituya la misma en Venezuela, esos contratos serán anulados, no se puede permitir semejante aberración.

“Además cualquier modificación del capital accionario de empresa mixta debe pasar por la Asamblea Nacional. Nosotros presentamos un acuerdo a la Asamblea sobre la venta de acciones a Rosneft en PetroMonagas que fue aprobado por la mayoría, donde se rechaza esas ventas de acciones por parte de PDVSA sin aporbación del parlamento, los países deben tener claro que actuan fuera del marco de la Constitución”.

“Sabemos que el Gobierno está fuera del marco constitucional, pero más temprano que tarde, se retomará el camino constitucional y todos esos contratos serán nulos. No cabe la posibilidad de que un Gobierno que respete la Constitución pueda avalar esos contratos que violaron el artículo 150 de la Constitución Nacional y el 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.