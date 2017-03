Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Mar 30, 2017 11:16 am

Luego del escándalo de su video sexual, la actriz Erika Schwarzgruber ha decidido seguir adelante con el apoyo incondicional de su familia y su pareja, como ella misma afirmó en el Instagram Live que hace dos días se convirtió en el más visto de Venezuela con más de 100 mil espectadores.

Tras los rumores de que su compromiso había quedado cancelado luego de la difusión del video donde se le ve manteniendo relaciones sexuales, aseguró que su boda sigue en pie, pero dado a lo difícil del momento quizá se postergue unos meses.

“Sí hay boda, evidentemente sí, porque hay amor”, expresó. En el video que difundió agradeció a su futuro esposo por el apoyo: “Con relación a la persona que está conmigo: Abraham yo quiero decir que no me alcanzará la vida entera para agradecerte el apoyo, para agradecer tu amor, tu madurez. Porque de una manera u otra también se ha visto afectado”

Esto ha quedado demostrado el día de ayer cuando compartió una fotografía del hermoso detalle que tuvo su novio en esta etapa que de seguro cambió su vida.