Publicado en: Actualidad, Nacionales

Esta noche, la Alcaldesa Metropolitana encargada, Helen Fernández, se pronunció ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ente que le quitó las competencias a la Asamblea Nacional, una situación que calificó como un “Golpe de Estado”.

Nota de prensa

Actualmente estamos viviendo uno de los momentos más críticos de la historia de Venezuela. “Somos el país más violento del mundo. Hoy es un día de muchos problemas porque estamos ante un Golpe Constitucional y nos están llevando a la dictadura que tanto hemos tratado de evitar”.

Fernández resaltó que en este país no se puede hablar de democracia pero si de valores. “Cómo hablamos de eso cuando tenemos presos políticos en un país rico donde pasamos hambre, no hay salud, hay desempleo, no hay oportunidades, no podemos hablar de libertad. A las Alcaldías nos están asfixiando ya lo que hacemos es milagro, este Gobierno lo que lanza es pura demagogia”.

Agregó que el Estado lo que pretende es que vivamos con miedo, amedrentarnos, y eso es por lo que tenemos que luchar por construir valores. “Para mi representar a Antonio Ledezma ha sido el reto más grande que se me ha presentado, porque para nadie es un secreto la preparación que él ha tenido, pero aquí estoy representándolo y quiero decirles que no van a poder acabarnos”.

Enfatizó que el cambio depende del compromiso que uno tiene. “Yo salgo a la calle cuando me violan un derecho, y necesitamos sumar esfuerzos pues el problema es muy grave y faltarán manos para construir, porque nosotros podemos hacer mucho pero sin ustedes no somos nada”, dijo la Mandataria encargada durante el Encuentro “Violencia vs Ciudadanía”, realizado esta noche por la Alcaldía Metropolitana en la urbanización Cumbres de Curumo.

Allí invitó a la comunidad a no tener miedo y a “movilizarse a participar, pero todo en el marco de la Constitución Nacional nada fuera de ella”.

Finalmente, la Alcaldesa destacó que “nunca antes había estado más vigente el Documento de la Transición firmado por Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López, en donde no hay nada inconstitucional, por el contrario, solo buscaba alertar lo que estamos viviendo la grave crisis que nos venía y presentaba soluciones para avanzar hacia la paz y el progreso que todos deseamos. “Luchar es triunfar y no nos detendran”.

Loading...



Mar 30, 2017 9:11 pm