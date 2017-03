Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 30, 2017 10:43 am

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, ve lejana las elecciones y por eso cree conveniente que haya una constituyente debido a los diferentes lineamientos que ha dado el Gobierno. Así lo reseña unionradio.net

“Tenemos magistrados ilegítimos que no llenan los requisitos para el ejercicio del cargo, hay que revisar las credenciales de todos los que están en el TSJ, no solamente que se conocieron como magistrados exprés que fueron nombrados entre gallos y media noche, sino todos porque la absoluta mayoría no llena los requisitos para el cargo, por eso tenemos hoy decisiones como la que estamos viendo de la Sala Constitucional”.

En entrevista al programa A Tiempo de Unión Radio, manifestó que es el momento de la ciudadanía, “ tienen que defender la democracia, lo que está siendo atacados no son los diputados, somos nosotros, nosotros votamos por ellos, ellos representan a los venezolanos. Hace falta una constituyente originaria, es el 347, 348 y 39; ejerciendo la soberanía popular que reside en el pueblo”.

Mármol de León afirmó que con las recientes acciones emprendidas por el gobierno nacional “el juego democrático se terminó”.