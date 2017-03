Publicado en: Opinión

Mar 30, 2017 6:28 am

¿LA EXCUSA PERFECTA?:

La mañanera sentencia de antier del TSJ sobre la Asamblea, las inmunidades de los diputados y la Carta de la OEA tiene un trasfondo que bien nos lo explicó el abogado constitucionalista y alcalde de Baruta Gerardo Blyde. Este jurista, junto a una pléyade de colegas de la misma rama, hilaron fino para descubrir la verdadera intención del madurismo chavista ante la confrontación en la reunión convocada por la mayoría de países miembros del organismo multilateral. Tras las lamentables exhibiciones de sus representantes en las dos sesiones en Washington, dentro del TSJ se urdió la fórmula “legal” para salirnos del cumplimiento de la Carta Interamericana. En lo que se denominaría “contrato innominado de la constitucionalidad” podrían torcer la Constitución y la suscripción, firmada por Chávez, de la Carta Interamericana de la OEA y que fue ratificada, como exige la ley, en un anterior período de la Asamblea Nacional. Como los diputados demócratas venezolanos pidieron la aplicación de dicha carta, los rojos magistrados inventaron la fórmula no solo para declarar nula esa decisión de una Asamblea que ya estaba sentenciada por el mismo TSJ como en “desacato”, sino para anular el acuerdo que suscribió Venezuela de la Carta del organismo multilateral. Con la excusa de hacer todo lo posible para evitar un estado de conmoción, le ordenan a Maduro y le dan las herramientas (“legales” para ellos) para que se retire del cumplimiento y observación de la Carta de la OEA. Ojo, es en esa carta fundacional en la que se inspira la carta democrática. Por ello el embajador alterno (pues para ser embajador principal debe ser aprobado por la AN) Samuel Moncada repetía varias veces que estaban incumpliendo el artículo 1 de la Carta OEA. Con la sentencia no tendría Maduro que esperar 2 años para retirarse de su cumplimiento obligatorio. Pareciera que cómo le falló la invasión a territorio colombiano para crear el falso y provocado “estado de conmoción” ahora buscaron esta excusa para, de ser acordadas recomendaciones, elecciones, liberación de presos políticos y respeto a los DDHH o la aplicación de la CI/OEA, no se tenga ninguna obligación de cumplirlas. No les importa quedar en evidencia. Ya el mundo los conoce…y la justicia esperará por ellos en algún momento…

MEDIO

¿LA IM-POTENCIA?:



Escuchando a Gladys Rodríguez en el Circuito Éxitos hablar de las promesas de Chávez y de Maduro tomé nota de algunas de esas ofertas sin sentido, solo para la galería de ilusos y enchufados, que han venido aplaudiendo esas mentiras por todos los años de la roja robolución. Necesitaría muchas páginas para incluir todas las que hizo desde 1998. Sin embargo, desde 2007 escuchamos su promesa de ser una potencia superior a Estados Unidos; en 2008 que seríamos una potencia agrícola; en 2009 nos convertiríamos en una potencia mundial agroalimentaria; en 2010 seríamos una potencia energética para el mundo; en 2011 Chávez buscó convertir a Venezuela en una potencia con su próximo plan de Gobierno y en 2012 propuso convertir al centro del país en una potencial industrial y de nuevo repitió que seríamos una potencia agroalimentaria. Maduro prometió en 2013, en el Plan de la Patria (fallido y corrupto), convertirnos en un país potencia en lo social, económico y político dentro de la Gran potencia naciente de América Latina y el Caribe. Ese mismo año nos aseguró que Venezuela sería una potencia gasífera en Suramérica y el mundo. En 2014 insistió Nico que “2015 será un año productivo para convertir al país en una Venezuela potencia”. Meses más tarde juraría que Venezuela se convertirá en un país potencia. El año pasado aseguró que “Venezuela puede convertirse en una potencia pesquera”. Y tan solo hace un par de días, en otra de sus repetitivas e insulsas cadenas, se lanzó este anuncio desde la exposición “Venezuela Potencia”: “Con el favor de Dios y sus bendiciones lograremos que Venezuela remonte las dificultades y recupere toda su capacidad y nuestra Venezuela se convierta en una potencia económica de felicidad, de bienestar y orgullo de todas las generaciones”. Gamelote puro de ambos presidentes. El maestro y el pupilo. Para muestra cualquier pedazo del desvencijado país que clama comida, medicinas y trabajo. Y que pide con rabia que no haya más muertos por falta de atención hospitalaria o por crímenes de las bandas protegidas por la impunidad, desde el TSJ hasta el último juez de la lista …

