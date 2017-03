Publicado en: Actualidad, Internacionales

Mar 30, 2017 6:42 pm

Los Senadores Marco Rubio (republicano) y Bob Menéndez (demócrata) emitieron las siguientes declaraciones en respuesta a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender el poder de la Asamblea Nacional y asumir las funciones legislativas del país:

“Este último ataque a lo que quedaba de las instituciones democráticas en Venezuela es un insulto flagrante contra el pueblo de Venezuela y los valores que guían a nuestro hemisferio. La democracia venezolana llevaba cojeando años, pero la decisión de cerrar el cuerpo legislativo del país confirma nuestros peores temores: Maduro es un dictador trastornado que ha desmantelado la democracia en su país sistemáticamente.

“Mientras Venezuela afronta la ruina económica, un nivel de criminalidad desenfrenada y ahora no queda ningún proceso democrático en Caracas, los Estados Unidos y la comunidad internacional no pueden permanecer de brazos cruzados mientras los venezolanos siguen sufriendo bajo las políticas económicas y sociales fracasadas del régimen de Maduro. Continuaremos trabajando de manera bipartidista con nuestros colegas en el Congreso y a través de la Organización de Estados Americanos para exigir reformas que corrijan el rumbo y ayuden a los venezolanos a no caer al abismo de un estado fallido”.