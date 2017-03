Publicado en: Destacados, Nacionales

Mar 31, 2017 9:40 pm

El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges respondió a la invitación que realizaría más temprano el presidente de la República, Nicolás Maduro de convocarlo a un Consejo de Seguridad de la Nación.

“No vamos a asistir a ninguna instancia, en Venezuela hubo un golpe de Estado… Maduro está fuera de la Constitución”, dijo.

Manifestó que las instituciones tienen que seguir lo que está en la Constitución. “Hoy la Fiscal lo ha hecho… Le hago un llamado a la Fuerza Armada no puede ser parte del problema, tiene que ser parte de la solución, tienen que ser quienes resguarden la democracia en Venezuela, el mundo entero está viendo su actitud”, prosiguió.

Sobre este último punto explicó que en Venezuela no hay un problema entre TSJ y la Fiscalía General de la República como quiere hacer ver Maduro, sino un golpe contra la Asamblea Nacional.

Rechazó además las agresiones contra algunos diputados y periodistas en las últimas horas.

“Todos a defender la dignidad de Venezuela”

Extendió nuevamente la invitación a los venezolanos a acompañarlos en la Plaza Brión de Chacaíto en Caracas a las 10:00 am de este sábado para respaldar la democracia. “El mundo entero nos respalda en este momento tan importante… Si la presión internacional no se acompaña de la presión de calle, no lograremos nada”.

Informo al país que por el correo de la Asamblea Nacional he recibido esta comunicación. 1/4 pic.twitter.com/e0Fv8AS9l3 — Julio Borges (@JulioBorges) 1 de abril de 2017

Mi posición sobre la invitación a Miraflores. https://t.co/jnGlgwfauk — Julio Borges (@JulioBorges) 1 de abril de 2017

