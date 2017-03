Publicado en: Opinión

Luego de diversos rumores sobre la posible privatización de algunos servicios de Twitter, el pasado 23 de marzo una vocera de la empresa, Brielle Villablanca, confirmó que se encuentran realizando una encuesta para evaluar el interés de la comunidad en servicios adicionales pagos. Sobre este tema conversamos en nuestro artículo de hoy.

A diferencia de Facebook y de Instagram, que continúan presentando un ritmo de crecimiento robusto, la base de usuarios activos de Twitter, luego de 11 años, luce estancada, y la última cifra reportada, de 319 millones, palidece con respecto a los casi 2.000 millones de Facebook y los 600 mil millones de Instagram. Con menos usuarios y sin crecimiento, Twitter afronta el reto de buscar ingresos por vías distintas a la publicidad. No obstante, para tranquilidad de la comunidad de tuiteros, no es la privatización lo que tiene en mente Twitter, sino ofrecer una versión premium de su plataforma TweetDeck. Twitter compró TweetDeck en 2011, por $40 millones, y desde entonces ha sido una plataforma gratuita, muy útil por cierto, para manejo y visualización de listas, programación de tuits, etc, pero no es la única plataforma de este tipo. Su principal competidor, Hootsuite, permite manejar no solo Twitter, sino Instagram, Facebook, WordPress y LinkedIn. Hootsuite tiene un servicio básico gratuito y uno mucho más robusto y funcional bajo la modalidad de suscripción paga, de modo que tiene sentido que Twitter trate de entrar a competir con Hootsuite y otras plataformas para servicios empresariales y comerciales, sobre todo porque contaría con la ventaja de una integración más directa, por ser parte del ecosistema “Twitter”.

En Zona3Punto0 utilizamos las dos plataformas desde hace bastante tiempo, habiendo pasado de la versión gratuita de Hootsuite a la profesional hace un par de años. TweetDeck, a diferencia de otras plataformas, no requiere instalación sino que funciona directamente en el browser de su preferencia. Pensamos que hay un nicho interesante en el segmento analítico de Twitter, con diversas herramientas dispersas (gratuitas y pagas), de modo que estaremos atento a noticias por parte de Twitter sobre mejoras en TweetDeck.

