Publicado en: Actualidad, Deportes

Mar 31, 2017 5:10 pm

El peruano Reimond Manco “nunca tuvo un acto indisciplinario” en el Zamora y su salida del club se debió a una decisión familiar, dijo este viernes Francesco Stifano, técnico del equipo, reseñó EFE.

“(Manco) fue un grandísimo profesional que hizo las cosas de gran manera, nunca tuvo un acto indisciplinario, nunca tuvo algún comentario (negativo), todo lo contrario”, señaló Stifano en una entrevista al programa Conexión Goleadora de la emisora Deportiva 1300 AM.

Stifano dijo estar “agradecido” porque Manco emitió declaraciones en las que dejó “muy en alto” el trabajo del cuerpo técnico del Zamora en una entrevista que concedió en Perú. “En demasiados buenos términos culminó su contrato en Zamora”, insistió el DT.

A mediados de marzo el habilidoso volante abandonó el Zamora, que no ofreció información inmediata sobre el caso, y algunos medios venezolanos especularon que Manco salía del club tras cometer actos de indisciplina.

Pero Stifano reveló hoy que Manco tomó junto a su familia la decisión de irse de Venezuela, donde la situación “no es fácil”, porque no la estaban pasando bien.

“No es para nadie un secreto que la situación que vive el país no es fácil, la familia de Manco estaba aquí desde el primer día y sufrió mucho”, indicó.

Además, Manco no atravesaba un buen momento deportivo por lo que no era un fijo en el once del Zamora cuando llegó la propuesta del Unión Comercio de Nueva Cajamarca, donde ahora juega el delantero.

Así Manco, que en su infancia vivió en Venezuela e incluso llegó a vestir la Vinotinto en la categoría Sub’15, defiende a su quinto club en Perú, tras pasar por Alianza Lima, Juan Aurich, Universidad Técnica de Cajamarca y León de Huánuco.