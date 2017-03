Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 31, 2017 5:33 pm

Enrique Aristeguieta Gramcko, Presidente de la Gran Alianza Nacional, GANA, expresó este viernes que “en el actual momento histórico, el deseo del pueblo venezolano es que Maduro se vaya. Solo su salida podrá solucionar la crisis política, social y económica que vive el país”.

Nota de Prensa

En relación a la declaración de la Fiscal que plantea un deslinde de las recientes actuaciones del régimen, Aristeguieta Gramcko expresó que “es útil” pero advirtió que “no podemos permitir que la posible y simple anulación de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) modifique a estas alturas el desenlace, porque eso no subsana el último golpe perpetrado. Solo la salida de Maduro y de los magistrados del TSJ, permitirá reinstitucionalizar los poderes.

El líder de GANA reiteró que “es un error limitarse a pedir la anulación de la sentencia golpista del TSJ o la detención de los magistrados que la redactaron”. Igualmente aseguró que “es una grave equivocación pensar que esto se resuelve con elecciones mientras Maduro siga en la presidencia y Tibisay Lucena en el CNE, junto a sus respectivos equipos. Cuando ellos se vayan, podremos ir a unas elecciones como Dios manda.

Según el criterio de Aristeguieta Gramcko “la actual crisis no es nueva, el golpe de Estado no es de ahora, viene dándose desde hace años. Esta sentencia del TSJ simplemente fue la gota que derramó el vaso. No caben medias tintas. La salida de Maduro es lo único que puede comenzar a resolver la crisis y debemos seguir en las calles hasta que él se vaya”.