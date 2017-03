Publicado en: Opinión

Mar 31, 2017 3:57 pm

Venezuela ha vivido una de las tendencias en redes sociales más fuertes en toda la historia del 2.0. Esta semana un trío sexual protagonizado por unos jóvenes artistas venezolanos encabezó las tendencias mundiales de Twitter e Instagram convirtiendo a Venezuela en un foco de atención mundial. Extrañamente el consumo de los venezolanos sobre las noticias que hablaban del trío fue abismal. Todas las páginas web venezolanas y extranjeras que publicaron algo del trío se llenaron de visitas. El morbo colectivo salió a relucir y la gente buscaba y buscaba el video prohibido. Ya el tema llevaba tres días candentes de noticias. Se hablaba en todos lados de las respuestas y comunicados de sus protagonistas, pero todo esto se vio opacado, como si fuera un milagro para Yorgelis, Kent y Erika (los protagonistas del video) por todas las noticias del Golpe de Estado que el TSJ le dio a Maduro. Entonces la gente por más que seguía buscando noticias sobre el trío se encontraba con noticias de un supuesto golpe que hasta ahora nadie entiende si existe, si hay golpe, quién lo dio y lo ven como una noticia aburrida de esos eternos autogolpes que Chávez y Maduro se inventaron durante años. Pero amigo lector, la cosa no es así, esto ya no es un supuesto autogolpe, esto es un golpe a la democracia en Venezuela que dio el Tribunal Supremo de Justicia al anular por completo las funciones de la Asamblea Nacional y otorgárselas a Nicolás Maduro y quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados, rompiendo así el hilo Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Ya varios gobiernos han retirado sus embajadores, ya la OEA se ha pronunciado, la ONU también, hay como un cerco internacional detrás del Golpe de Estado denominado Madurazo pero no termina de pasar nada y la gente no termina de entender nada (Si les preguntas sobre el trío saben todo, el video, sus protagonistas, dónde fue y cuándo… pero si les preguntas sobre el Golpe de Estado te dicen ¿Hay un Golpe? Me entero…

Por ahora los protagonistas del golpe hicieron MUTE en las redes sociales y no opinan nada al respecto. ¿Dónde está la tropa del gobierno apoyando el Golpe? ¿Alguien entiende las declaraciones de Luisa Ortega Díaz y Eva Golinger como las primeras chavistas confesas que dicen que sí hay un Golpe de Estado en Venezuela?. Lo único capaz de que el golpe en Venezuela deje de ser tendencia mundial es que aparezca de la nada un vídeo sexual de un trío de tres altos dirigentes del gobierno venezolano, de resto agarren que vamos en bajada y esta novela recién comienza.

Hernán Poras Molina

@hernanporrasm