Publicado en: Titulares, Turismo

Mar 31, 2017 7:20 am

Durante tres funciones, Juan C. Burgos sorprenderá con sus platos auténticos españoles en el Teatrex de El Bosque.

Reinaldo Pulido entrevistó a Juan Carlos Burgos, cocinero, durante la sección “Plato a Bordo” en el programa “Turismo en Línea” para conversar sobre “¡Viva España! Stand Life Cooking”. El evento se celebrará en el Teatrex de El Bosque los próximos días, viernes 31 de marzo, sábado 01 de abril y domingo 02 de abril, en los horarios 7 pm. para los dos primeros días y 6 pm. para el día domingo. No es una clase de cocina más, sino una marcha en una cocina española. Juan Carlos Burgos iniciará preparando varios platos españoles, como la paella gallega, la tortilla seca, la ensaladilla de atún y la natilla catalana. Pero, a su vez, estará acompañada con buena música de flamenco para degustar sensorialmente los sabores españoles.

Burgos destacó que no es un chef, sino prefiere considerarse un cocinero porque “ser cocinero implica ser más auténtico y es reinvertarse en las propuestas gastronómicas”. Burgos ya contó con una participación en el Teatrex de El Bosque para el mes de diciembre del año 2016, titulado “La mejor hallaca no la hace mi mamá”; pero surgió un nuevo chance de llevar la cocina de Juan C., tal y como se conoce artísticamente, al lugar para deslumbrar a todos los visitantes que acudan. Burgos compartirá desde la tarima del Teatrex de El Bosque con las distintas personas que acudan al evento, a quienes invitará a subir, y que sean mayores de quince años de edad. La dirección del suceso gastronómico estará bajo el control de Silvia Ariza, la banda musical de Juan C. estarán a cargo de Jesús Torres y Yanira Montilla, mientras que los gráficos y la parte audiovisual serán de Ángel Briceño, Hernán Arvelo y de Ada K. Silvera. Se trata de una degustación sensorial acompañada de buena música flamenca y que, a su vez, vendrán dos bailarinas del género.

Burgos espera que durante los tres días se llene el teatro, con una capacidad de 320 espectadores, para seguir brindando alegría con su buena cocina.

Escucha la entrevista completa haciendo clic aquí