Publicado en: Opinión

Mar 31, 2017 12:36 pm

El gobierno de Nicolás Maduro se terminó de quitar la careta y mostró su verdadera cara de dictadura y de golpista, y es que con sendas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional pretenden aniquilar el parlamento, y con ello la voluntad democrática de más de 14 millones de venezolanos que el pasado 6 de diciembre de 2015 se manifestaron a favor de un cambio en el modelo político del país.

Esta sentencia entre gallos a media noche del Tribunal Supremo de Justicia, donde se pretende arrebatar las funciones de la Asamblea Nacional por supuesto desacato, significa un Golpe de Estado contra el pueblo y contra la Constitución Nacional. Este “fujimorazo” por demás aberrante, no está garantizando el estado de derecho con este dictamen. Aquí queda claro que los magistrados que actualmente usurpan funciones en el TSJ, arrebataron a través de una sentencia írrica, las competencias a una Asamblea Nacional legítima y electa por la mayoría de los venezolanos, evidente señal de desespero por parte de un gobierno que está contra la espada y la pared luego de perder el respaldo de la población, incluso de los sectores más vulnerables del país, que en algún momento creyeron en este proyecto político y hoy son los primeros que exigen un cambio en la conducción política del país.

Esta es una dictadura y se deben prender las alarmas en las democracias del mundo contra este Golpe de Estado. Nos rebelamos contra esta puñalada a la democracia del TSJ, porque a nosotros nos eligieron 14 millones de venezolanos, y a ellos el gobierno. Pues bien, nadie nos quitará el deseo de cambio que exige el pueblo venezolano. Llamamos a la gente a salir sin miedo y juntos conquistar la libertad.

Ya basta de artimañas y argucias por parte de un gobiermo agonizante que desde que se instaló la nueva junta directiva no ha cesado el desconocimiento al parlamento, único poder que no está arrodillado al régimen. La Asamblea Nacional es torpedeada a diario bajo el argumento del supuesto desacato. Aquí quien está desobedeciendo es el gobierno al valerse de lo que sea para impedir las elecciones. Los diputados de la bancada de la patria dejaron de asistir hace meses a las sesiones, demostrando de la manera más descarada que no les interesa resolver los problemas que padece la gente; prefieren ser cómplices del caos y la corrupción para seguir manteniendo sus privilegios.

Les advertimos que cualquier alianza petrolera con el gobiermo o endeudamiento alguno que no pase por la Asamblea Nacional es ilegal. Esta sentencia busca que el gobierno obvie al parlamento para seguir recibiendo dinero sin control y favoreciendo la corrupción.

Asimismo, le hacemos un llamado a la FAN para que tome conciencia y sean los guardianes de la democracia, porque Maduro a lo que le tiene miedo es a las elecciones porque va a salir raspao, y nosotros vamos a lograr que los comicios electorales se realicen en nuestro país. Nadie nos quitará el deseo de cambio que exigen los venezolanos.

Este gobierno hampón no va a salir impune de esta atrocidad judicial, ha criminalizado la democracia en Venezuela y más temprano que tarde serán alcanzados por la justicia, porque han cometido crímenes de lesa humanidad contra un pueblo desvalido.

No obstante, Nicolás Maduro se ha amparado durante un año en el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica para radicalizar acciones. Ha prorrogado en seis oportunidades esta medida que tal como lo habíamos advertido solo profundizó el hambre, la miseria y la escasez. Además le dio patente para expropiar, perseguir dirigentes, violar derechos humanos, torturar a presos políticos, prohibir protestas y censurar a los medios, conductas propias de un gobierno que está a espaldas de la democracia.

No perdamos las esperanzas, a este país más temprano que tarde llegará la justicia, y la unidad democrática junto a su pueblo, va a defender en las calles y en el escenario nacional o internacional que sea necesario, a la Asamblea Nacional, porque fue electa de manera democrática por 14 millones de venezolanos, y la Constitución Nacional es muy clara al señalar que el poder radica en el pueblo y así lo vamos a ejercer. Nicolás Maduro no es más poderoso que el pueblo venezolano, y juntos vamos a lograr sacarlos del poder.

Luis E. Parra

Diputado a la Asamblea Nacional

Primero Justicia

@luiseparra78