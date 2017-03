Publicado en: Actualidad, Nacionales

Mar 31, 2017 11:26 am

Un rotundo rechazo a las últimas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) expresó la diputada de la Asamblea Nacional, Melva Paredes, junto a dirigentes del partido Un Nuevo Tiempo de la región aragüeña.

Nota de prensa

Refirió que el Gobierno se coloca al margen del hilo constitucional e irrespeta la voluntad del pueblo que eligió al Poder Legislativo, así como lo está demostrando con sentencias como la del pasado 29 de marzo, en la que el máximo juzgado del país se atribuye las competencias legislativas de la Asamblea Nacional.

“Esto es el desconocimiento de la voluntad popular y el desconocimiento de la democracia”

A su juicio, esto deja ver como el Gobierno y la falta de autonomía de los poderes, la violación a la Constitución y el irrespeto a la decisión de los venezolanos que votaron el 6D por un cambio desde la AN. “Esto es el desconocimiento de la voluntad popular y el desconocimiento de la democracia”, sentenció la parlamentaria.

En lo que se refiere a la sentencia 155 del TSJ, Paredes recalcó que el Gobierno nacional necesita constituir empresas mixtas en el país sin la autorización de la AN para no rendir cuentas a los venezolanos. “Se nota que lo que anda buscando es dinero con créditos en el exterior, porque el hacer empresas mixtas sin que los procedimientos pase por la AN -como prevén las leyes- dejan en claro eso”.

En ese orden de ideas, recordó lo ocurrido con la empresa Rosneft, “que tenía 14 por ciento de las acciones y les vendieron otro 26% para llegar al 40%, con contrataciones que son desconocidas, así como su marco jurídico. Además con acuerdos por 500 millones de dólares, aun cuando los entendidos de la materia refirieron que esto estaba valorado en dos mil millones de dólares.

Lo que están buscando es la explotación del arco minero, vender la estatal petrolera, dar acciones a empresas mixtas, aun cuando la AN debe revisar como está bien definida sus competencias”.

De esta forma, consideró que “se le cayó el antifaz al Gobierno, porque ya está claro que aquí hay una dictadura y el TSJ quedó en evidencia (…) acaban de darle un nuevo golpe a la Constitución y el país está obligado a demostrar que es a través de la vía electoral y los partidos políticos que se mantiene la democracia”.

Ante todo este panorama, desconcertante para muchos venezolanos, Melva Paredes consideró que la comunidad internacional y el pueblo venezolano está claro de lo que está pasando en el país y está claro que todo esto supone un golpe de Estado.

Finalmente invitó a los aragüeños a defender la democracia y validar por los partidos de la Unidad, por el futuro de hijos y nietos, así como aportar por los cambios en el país. Llamó a participar masivamente este fin de semana en el proceso de validación de la tolda azul que se adelantará en la capital aragüeña en la sede del CNE en San Jacinto y en el resto de los municipios en las plazas Bolívar.