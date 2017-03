Publicado en: Actualidad, Regionales

Mar 31, 2017 4:00 pm

Rolman Rojas, coordinador de Voluntad Popular en el estado Aragua rechazó las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en donde anula a la Asamblea Nacional y viola la inmunidad parlamentaria de los diputados electos por el pueblo.

Nota de prensa

“Estamos ante la violación de la Constitución República Bolivariana de Venezuela. Esas sentencias no son más que un atropello contra el pueblo por parte de una institución deslegitimada, donde cinco personas violentaron la decisión de 14 millones de venezolanos”, explico Rojas, al tiempo que recordó las palabras del presidente fallecido Hugo Chávez, en donde decía que disolver la AN era un golpe de Estado.

“Los hijos de Chávez cada vez más temerosos de la voz del pueblo, pretenden atornillarse en el poder validados por magistrados ilegítimos”, puntualizó Rojas, al tiempo que le pidió al pueblo venezolano y sobre todo a los aragüeños, “que permanezcamos en las calles de manera pacífica pero con las convicciones democráticas. No nos robaran las esperanzas, ni nos quitarán el derecho de vivir en paz y en democracia y por eso nosotros en Aragua seremos bastión de lucha en la recuperación del hilo Constitucional”.

Rojas mencionó el artículo 333 de la Carta Magna en donde se establece el deber que tiene todo ciudadano investido o no de autoridad, de colaborar en el restablecimiento de la democracia. Mencionó también el artículo 285 en su numeral 5 referente al Ministerio Público, el cual, en manos de su Fiscal General, deberán ejecutar acciones penales contra cualquier funcionario, que en el ejercicio de sus funciones, atente contra la democracia.

En este sentido, Rojas respaldó las recientes declaraciones de Luisa Ortega Díaz, “a pesar de las diferencias políticas que existen con la Fiscal General, el denunciar ‘violaciones del orden constitucional y el desconocimiento del modelo de Estado’ se está apegado a los establecido en el 333 de la CRBV e invito al Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, a las Fuerzas Armadas, a la Contraloría y demás Poderes del Estado a reconocer el peligro que corre la democracia en Venezuela con las sentencias del TSJ”.

Dijo además que el hecho de respaldar la denuncia de Ortega Díaz no implica estar de acuerdo con todo lo que desde el Ministerio Público se ha realizado, “pero es un inició para la reconciliación y la construcción de mejor Venezuela”.

Puntualizó que la mejor forma de resarcir estas sentencias que menoscaban la democracia participativa y protagónica, no solo sería en anular los documentos 155 y 156 del TSJ, sino las 30 jurisprudencias emitidas por el máximo tribunal en contra de la Asamblea Nacional.

“Aquí para que haya democracia se deben convocar a elecciones generales para elegir a las autoridades que están vencidas como los son concejales, alcaldes, gobernadores y disputados de los Consejos Legislativos, también se deben convocar a comicios presidenciales, se deben liberar a los presos políticos, abrir el canal humanitario, respetar a la Asamblea Nacional, permitir el regreso de los exiliados y que cese la persecución a la disidencia”.

El coordinador de VP en Aragua invitó a los venezolanos a permanecer en las calles “pero en el marco de la Constitución y bajo la lucha no violenta, no podemos seguir llenando las mazmorras con inocentes, porque al régimen no le importa el costo político con tal de eternizarse en el poder por eso debemos andar firmes en la calle pero sin caer en la violencia”.

Estas declaraciones las ofreció Rojas desde la comunidad San José, en Maracay, en donde denunció que los habitantes de dicho sector, han padecido en carne propia los embates del hambre, la inseguridad y la escasez de medicamentos, por lo que exhortó a las autoridades locales a implementar políticas serias que mejoren la calidad de vida de todos los aragüeños.