Publicado en: Opinión

Mar 31, 2017 1:00 pm

Antes de la dinamita que el gobierno le puso a la democracia y a la Constitución había decidido validar por uno de los débiles. Mantengo con las Direcciones Nacionales de UNT y Avanzada Progresista relaciones cercanas. En ambos existen amigos con los que milité en el MAS de antes o que provienen de LCR y AD.

Me he dedicado a llamar a gente independiente y a convencerla de que si vivimos en el país no podemos abandonarlo en una decisión que exige que seamos ciudadanos. Le estoy pidiendo a quienes no pudieron manifestar su apoyo por el partido de su preferencia a que sigan el ejemplo de la madre de Leopoldo López que validó por AD porque no pudo hacerlo por Voluntad Popular y cuyo gesto nos indica el valor de la Unidad y la prioridad de una lucha para decir que no queremos ni al gobierno actual ni al país que nos quiere dejar.

Avanzada Progresista apostó a resolver en la práctica el debate sobre si el número de máquinas daba o no, y lo logró. PJ y VP sobrepasaron con creces el número de estados y de apoyos necesarios. El gran partido socialdemócrata a la venezolana, AD, con la determinación de sus militantes y amigos, cosechó las palpables demostraciones de que en democracia se vive mejor.

La MUD ha declarado que la acción concreta para validar a los partidos forma parte de la lucha general por restablecer la vigencia de la Constitución y de la democracia. Esa validación adquiere ahora la significación de un acto de rebeldía cívica contra la dictadura.

No es el único, por lo que hay que disponerse a participar en miles de iniciativas, actividades y jornadas contra el golpe de Estado y para que en Venezuela no haya hambre, ni presos políticos, ni una concentración de todos los poderes públicos en una cúpula de minorías civiles y militares que ahogan la democracia, instituciones electas como la Asamblea Nacional y el derecho de todo un pueblo a votar.

La cúpula de Maduro es el principal obstáculo para tener derechos, justicia, trabajos estables, ingresos suficientes para adquirir una cesta básica, hospitales bien equipados y con medicinas, escuelas en la que se produzcan aprendizajes de calidad, una sociedad abierta, una economía de mercado y un Estado que en vez de controlar a la sociedad se ponga al servicio de todos. Mientras esa cúpula esté haciendo de las suyas fuera de la Constitución, no habrá estabilidad ni unificación entre los venezolanos que tenemos proyectos políticos opuestos.

Validar es exigir elecciones de gobernadores, de Alcaldes y de Presidente. Validar es decirle a los que se preocupan por nosotros en el exterior que aquí hay fuerzas dispuestas a decidir un nuevo rumbo peleando en todos los frentes, incluido el electoral.

No es admisible abstenerse. No hay pretextos. Es un asunto que nos concierne, un acto de decencia cívica, un mínimo gesto para que la cúpula sepa que la democracia tiene quien la defienda.

@garciasim