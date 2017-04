Publicado en: Actualidad, Nacionales

Para el dirigente de Primero Justicia, Richard Casanova, el retroceso del gobierno en su pretensión hegemónica no resuelve el problema pues la sentencia del TSJ fue un golpe de Estado y la Fiscalía General así lo señaló, eso no tiene otra lectura posible, es irreversible y “no se puede dar un Golpe de Estado sin que haya consecuencias ni responsables”. Pero además -a su juicio- seguimos en una situación grave de ruptura del orden constitucional pues el TSJ no suprimió en la sentencia los poderes especiales ilegalmente otorgados a Maduro supuestamente para evitar una conmoción nacional, es decir, “seguimos bajo un régimen de facto y debe declararse la nulidad absoluta de las dos sentencias, además de establecer las responsabilidades del caso”, aseguró.

Richard Casanova calificó como una “ingenuidad” creer que el gobierno puede normalizar la grave situación convocando al Consejo de Seguridad, un órgano incompetente para actuar ante la comisión de un delito contra el orden constitucional. En su opinión, la intención era montar un espectáculo pero “la torta que puso Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y su TSJ es tan grande que no le daba ni para montar un show y terminó el gobierno reculando entre gallos y medianoche, en la madrugada como para que nadie lo viera recogiendo los vidrios”, puntualizó.

A juicio de Richard Casanova, obligar al régimen a retroceder en sus pretensiones es un paso muy importante pero no es la victoria final, “a la oposición nos corresponde -no sólo aprovechar las fisuras y contradicciones que se han evidenciado- sino mantener una actitud proactiva y movilizar al país para exigir elecciones lo más pronto posible y así superar definitivamente la tragedia que hoy embarga a Venezuela”.

El golpe y Luisa Ortega Díaz

Destacó el dirigente progresista que la Fiscal General no asistió al Consejo de Seguridad y tal ausencia “derrumba la hipótesis -a mi juicio, puesta a rodar por el propio gobierno- para poner la declaración de la Fiscal General como una jugada o una conspiración oficialista para recuperar terreno en la opinión pública internacional, algo que no es posible porque un golpe en un golpe y el mundo hoy lo tiene claro”.

Finalmente agregó que resulta ahora más que evidente que la Fiscal General marcó distancia de Maduro y no estaba en la jugada del TSJ. “No sabemos si la motivación es honesta, ojalá así sea, tampoco sabemos si es una posición definitiva pero por lo pronto, su postura contribuyó a una inmensa victoria de las fuerzas democráticas. No es una heroína, ni hay que aplaudir nada, simplemente reconocer y valorar positivamente cuando -quienes han venido dando soporte a la dictadura- dan pasos en beneficio del orden constitucional y la institucionalidad democrática”, aseveró Richard Casanova.