Publicado en: Actualidad, Regionales

Abr 1, 2017 1:40 pm

Para el concejal del municipio Mariño del estado Aragua, Emer Álvarez, los magistrados de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia deben ser sancionados penalmente de manera individual, tras el golpe de Estado que dieron el pasado jueves con las dos sentencias en contra la Asamblea Nacional y los parlamentarios.

Nota de prensa

Expresó que las discrepancia o “impase” que quiso hacer demostrar el presidente de la Republica, Nicolás Maduro, que hubo entre el TSJ y la Fiscalía, no puede ser solventadas con unas disculpas, pues sostiene que hubo una ruptura del orden constitucional, confirmado por uno de los poderes de la nación, como fue el Ministerio Publico.

“No puede verse como un error porque el TJS demostró que hubo una intención continuada con dos sentencias seguidas, cometieron un delito, eso no es algo que se enmiende así de fácil, y eso acarrea sanciones penales aquí”, dijo Álvarez.

Expresó que a estos magistrados ni siquiera se la han abierto una averiguación administrativa “y en Venezuela hasta por reunirse con personas consideradas enemigos de régimen están presas actualmente”.

El concejal y dirigente del partido Primero Justicia en Aragua expresó que la ruptura del hilo constitucional no se solventa por un acuerdo entre los poderes públicos, se restablece aplicando lo pautado en la Constitución Nacional, “por lo tanto no es el Consejo de Defensa Nacional el encargado de ello porque no es a la nación en conjunto que se va a defender, por el contrario es un problema interno donde un tribunal inhabilito con una sentencia al Parlamento nacional y dejo sin poder legislativo a la nación”.

Expresó que la ruptura la hicieron los magistrados con esa sentencia es justamente la Fiscalía quién debe actuar y presentar la querella pertinente contra esos magistrados y las responsabilidades civiles penales y administrativas.

Precisó que además el Consejo de Seguridad de la Nación no tiene competencia para decirle a un poder “te equivocaste, no está concebido para ello, eso es una instancia para defensa integral de la nación y decirle al TSJ que corrija las sentencias, está aceptando claramente que no hay independencia de poderes”.

Explicó que el CODENA carece de competencia para pronunciarse sobre conflictos de poderes.

Expresó además que los venezolanos no pueden abandonar la lucha hasta lograr que se realice las elecciones en el país, se respete la institucionalidad de la Asamblea Nacional, restableciendo el pleno ejercicio de las funciones de la Asamblea Nacional, permitiendo que ésta, en representación del pueblo venezolano, dicte Leyes, designe a funcionarios y magistrados y controle al Gobierno.