Publicado en: Actualidad, Economía

Abr 1, 2017 8:27 am

Debido a la carencia de insumos, en el 2017 se registrará una importante reducción en las cosechas de productos agrícolas en el estado Lara, reseña El Impulso.

Lo declaró Julio Anzola, del Consejo de Coordinación Agropecuaria de la entidad, al hacer un balance sobre la situación en el campo.

Anzola fue consultado sobre el anuncio oficial según el cual llegaría suficiente semilla para las siembras de papa de invierno y dudó de esos anuncios.

Explicó que esa semilla debió haber llegado al país en octubre pues en temporada de invierno se pierde la mayoría de la siembra.

Puso como ejemplo la zona del municipio Crespo donde tradicionalmente se recogían 60 mil sacos de 50 kilos del tubérculo y este año apenas si se llega a 2 mil.

Además, agregó, la mayor parte de la papa que importa el gobierno llega en malas condiciones porque quienes van al exterior a hacer las negociaciones, o no saben nada de la materia o compran la de mala calidad porque para ellos representan buenos negocios.

No hay semilla

“Lo mismo ocurre con el maíz, para el que tampoco hay semilla, así como tampoco fertilizantes, herbicida y los otros químicos necesarios para que las siembras resulten productivas.

“No llegó semilla importada, no hay fertilizantes, no hay herbicidas y en Agropatria tampoco se consigue nada y a eso hay que agregar que aquellos que logran sembrar algunas hectáreas son víctimas de robos, situación que no ha sido controlada por las autoridades policiales que están en la obligación de hacerlo.

Recordó lo ocurrido el año pasado en su finca cuando grupos de personas se dedicaron durante varios días a robar mazorcas.

Tocó también los casos de la caña de azúcar, cuyos productores están en la ruina, además de que la mayoría de los centrales expropiados están paralizados, y del café, exigiendo del gobierno pagarle a los caficultores de acuerdo a los precios internacionales.

Anzola reiteró la delicada situación que confrontan los productores del campo por la falta de insumos que no han permitido cumplir con las siembras de tomates, pimentón y otros rubros.

Prácticamente advirtió sobre incremento de la escasez de alimentos en el país.