Abr 1, 2017 2:26 pm

“Vale la pena validar”. Este sábado la dirigente de Un Nuevo Tiempo, Eveling de Rosales, participó en la validación de su organización política, durante la quinta jornada del proceso que ordenó el CNE este 2017.

Nota de prensa

“El camino no ha terminado ni el trabajo tampoco, la validación de los partidos políticos marca la ruta que culminará con las elecciones en las que el pueblo levantarás su voz para exigir el cambio, nos llevará al triunfo de la democracia”, manifestó desde el Parque La Marina, punto de registro de manifestaciones de voluntad en la ciudad de Maracaibo.

La líder zuliana reiteró: “Hoy estoy validando por un cambio pero también por la libertad y la democracia de Venezuela, hoy más que nunca vamos a fortalecer con nuestra firma a los partidos que hacen posible el rescate de la democracia… No es un mesías el que va a venir a resolver los problemas a los venezolanos, somos los que vivimos aquí, somos los valientes que nos quedamos a luchar. Con aciertos y desaciertos, pero aquí estamos por nuestros hijos, por el país que todos nos merecemos”.

Insiste en que todas las organizaciones que integran la Mesa de la Unidad son “los partidos de la democracia”, por ello reitera que juntos “haremos que se respete la institucionalidad, y sobre todo la decisión de 14 millones de venezolanos que salimos a votar por la Asamblea y hoy respaldamos al Parlamento”.

“No conocemos caminos cortos, nos encanta la demostración de fuerza”, insistió Eveling de Rosales, al elogiar la motivación demostrada por la militancia de UNT que desde la madrugada colmo los puntos de validación establecidos en todo el país.

“Nuestra militancia se prepara para ir luego a un proceso electoral a través del hilo constitucional. No estamos pidiendo migajas, no estamos pidiendo que nos regalen nada, simplemente queremos un país donde haya oportunidades para todos por igual”.

Respeto a la institucionalidad es el camino

Trejo de Rosales se refirió a los acontecimientos políticos e institucionales que afectan la labor constitucional de la Asamblea Nacional y ha generado pronunciamientos de rechazo en naciones en todos los continentes.

“Ese enfrentamiento entre Poderes demuestra que nosotros somos los que tenemos la razón, les hemos exigido en reiteradas oportunidades que respeten la institucionalidad, la voluntad de un pueblo y por eso exigimos, entre otras cosas, un cronograma electoral”.

Deploró la actuación de la GNB en contra de la periodista Elyangélica González, golpeada y retenida en la sede del TSJ en Caracas mientras cubría una información.

“Los militares están para resguardar la seguridad y la soberanía del país no para maltratar a su pueblo. Esas son las cosas que queremos cambiar, para que nuestros hijos no se vayan, los militares vuelvan a sus cuarteles, los civiles podamos que generar transformaciones en el país y los empresarios sean nuestros aliados en la activación de la producción y no nuestros enemigos”.