Publicado en: Destacados, Nacionales

Abr 1, 2017 10:28 am

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara respondió durante horas de la madrugada a las declaraciones que emitió el presidente de la República, Nicolás Maduro al salir de una reunión a propósito del Consejo de Seguridad de la Nación.

“Que nadie se deje engañar, ni un comunicado en el que exhortan a revisar la sentencia ni una eventual revisión de la misma resuelve el Golpe de Estado”, suscribió.

El Consejo de Defensa de la Nación, instalado este viernes, repudió “cualquier intervención extranjera en asuntos internos del país que atente contra la independencia y soberanía de la patria”, según reseñó AVN.

Además la agencia oficial de propaganda bolivariana indicó que se acordó insistir en el diálogo como vía de “solventar la coyuntura política” en Venezuela.

A continuación lea la comunicación completa de Freddy Guevara:

Respuesta a cadena nacional y los anuncios del “Consejo de Seguridad de la Nación”:

Que nadie se deje engañar, ni un comunicado en el que exhortan a revisar la sentencia ni una eventual revisión de la misma resuelve el Golpe de Estado. El pueblo de Venezuela y la comunidad internacional no pueden aceptar que este Golpe de Estado se pretenda “superar” como un impasse o un error cuya única rectificación sea devolvernos a la situación anterior: una Asamblea Nacional desconocida y saboteada, un país sin elecciones, con presos políticos y hambre.

La lucha sigue hasta que se restituya el orden constitucional, y bajo ningún concepto debemos bajar la movilización y presión nacional e internacional por este “recule” táctico que han realizado los golpistas. Es un “recule táctico” porque no resuelve el problema de fondo (ruptura de orden constitucional) ni existen consecuencias para los golpistas (los magistrados y Maduro). Por lo tanto, debemos seguir con mayor fortaleza y convicción la lucha para avanzar en la conquista de la libertad.

Aquí se dio un Golpe de Estado y las calles no pueden callar ante este hecho que no se borra de un plumazo. Que este sábado sea el inicio de una jornada de protesta no violenta, organizada y sostenida con la que ejerzamos la presión necesaria para lograr el cambio.

¡Fuerza y Fe!

Freddy Guevara