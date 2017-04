Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 1, 2017 12:24 pm

Este sábado, luego que el Tribunal Supremo de Justicia reculara en las sentencias publicadas esta semana, donde quitaba la inmunidad a los diputados de la Asamblea Nacional y posteriormente dio a conocer el documento donde se señalaba que, el Poder Judicial asumía las competencias del Poder Legislativo, fueron modificados.

Nota de prensa

El diputado a la Asamblea Nacional y miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia, José Brito aseguró “en base a una simple y sencilla ‘aclaratoria’ tal y como fueron calificadas las dos últimas sentencias del TSJ en su página web, esto no puede quedar así, en Venezuela hubo una ruptura del hilo constitucional reconocido por la misma Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, por tal razón se debe abrir inmediatamente un proceso penal a los siete magistrados que firmaron tales documentos”.

De la misma manera aprovechó para dejar claro “el TSJ no tiene facultad de ningún tipo para quitarle la inmunidad a un parlamentario electo por el voto popular, nosotros no fuimos designados a dedo y la Constitución la vamos hacer respetar”.

Brito indicó que el mundo pudo ver lo que ha venido denunciado constantemente, “el atropello del Poder Judicial contra el pueblo, ese que es manejado por sujetos que se esconden bajo togas y actúan como brazo ejecutor para satisfacer los caprichos del Gobierno, todas las sentencias emitidas desde que los parlamentarios asumimos nuestros respectivos curules en el Palacio Federal Legislativo, han sido de contenido político, niguna ha tenido alguna explicación judicial”.

El abanderado por la tolda aurinegra insistió en que lo ocurrido “entre gallos y media noche, no es más la evidencia clara, el Gobierno se dio cuenta que no cuenta con apoyo internacional, están solos y las naciones que se solidarizaron sabemos que temen perder a la gallina de los huevos de oro que los mantiene. Vamos para adelante, esta Asamblea Nacional no dará la espalda jamás a los venezolanos, vamos a continuar peleando y enfrentándonos al grupo de malandros que pretendieron pasar por encima de la Constitución y han violado sistemáticamente nuestros derechos”.