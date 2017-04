Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 1, 2017 6:29 pm

Durante la mañana de este sábado la fuerza de Voluntad Popular se hizo presente en la entrada del sector Achípano de Porlamar, para manifestar su “rechazo ante la ruptura del hilo constitucional”. Juan Bautista Mata, responsable de este movimiento político en Nueva Esparta, condenó que “el consejo de defensa mandó a anular las sentencias, pero no se trata de que las hayan anulado, ya los magistrados rompieron el hilo constitucional y son responsables ante la ley, ante el país y deben ser destituidos para ser responsabilizados civil y penalmente…”.

Ante la hipótesis sonada a través de las redes sociales, donde acusan que toda esta situación política es una “componenda entre los Poderes Ejecutivo, Judicial y la Fiscalía, Mata sentenció que “táctica o no, ha quedado evidenciado ante el mundo, que aquí no hay separación de poderes, que aquí lo que hay es una complacencia para el Mandatario, con la cual rompieron el hilo constitucional…”.

Luego de que fueran anuladas las polémicas sentencias, el Dirigente Naranja dijo que “al sentarse el Presidente en un consejo de seguridad y como un supuesto padre de familia, decir que es un impase entre Fiscalía y TSJ que él resolvería, deja evidenciado de que él controla todo… eso no fue un impase, sino la anulación de un Poder Nacional.”

Como profesional del derecho Juan Bautista mata dijo que esas sentencias son una aberración jurídica, “ningún abogado honorable, con ética, puede digerirla ni tragarla, por eso la Fiscal General, muy a pesar de que siempre ha respaldado este régimen que llaman proceso, no puede respaldar esas sentencias…”.

Por su parte, Luis Tarbay, coordinador de Vente en Nueva Esparta, quien asistió a la concentración de VP, dijo que “como ciudadanos más allá de tratar de interpretar las acciones u omisiones de este proceso constituido en dictadura, lo que tenemos es que unirnos y trabajar en base a las certezas, que si no participamos de las decisiones, que si no ganamos espacios, que si no salimos a la calle a defender nuestros derechos, nadie nos los va a respetar…”.

Jesús Noriega, coordinador político de VP en Nueva Esparta, ratifica que “fue manifestada la violación flagrante y sistemática de la Constitución… quedó establecido de hecho y gracias a esas sentencias ahora de derecho, que en Venezuela fue violado el orden democrático y la Constitución, por eso también se hace un llamado a la Fuerza Armada para que se pongan del lado del pueblo y la legalidad…”.