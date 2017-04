Caminando por las calles de Venezuela observo que la gente hace colas para comprar algo para el sustento familiar, lo que consiga y al precio que lo consiga, y me le acerco preguntando sobre una posible aplicación de la Carta Democrática, por parte del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocado en virtud de la actualización del Informe sobre la crisis venezolana presentado por el Secretario General Luis Almagro. Muchas de las personas no sabían de que les hablaba, hasta que alguien se me acercó y me dijo una frase de Miquilena ¿con que se come eso? Pues bien, la Carta Democrática Interamericana, (https://www. youtube.com/watch?v=iyI_TVhVnu w) aprobada el 11 de septiembre de 2001, y firmada por el difunto en sesión especial realizada en Lima, Perú, es un instrumento que proclama como objetivo principal el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, en todo el continente americano.