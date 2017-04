Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 1, 2017 8:40 pm

El proceso de validación del partido Un Nuevo Tiempo se ha desarrollados este sábado con normalidad y afluencia de los ciudadanos, solo se presentó un problema en la parroquia el Junquito donde el proceso comenzó a las 11 de la mañana por un inconveniente del modem de la maquina.

Nota de Prensa

Así lo manifestó el Concejal Metropolitano, Jose Gregorio “Goyo” Carbas durante la validación del partido UNT en el punto ubicado en el Boulebard de Sabana Grande. “Nos hemos desplegados en 22 parroquias de Caracas los movilizadores y los coordinadores de zonas que están activados para la validación”

Agregó que pese a los inconvenientes y las tácticas dilatorias y las informaciones sesgadas del CNE, la gente ha acudido a los centros de validación. Hizo un llamado a la población para que se active a validar el último partido de la Unidad este fin de semana.

“Si aun no has validado acude este domingo 2 de abril y valida la unidad, la democracia y la posibilidad de tener un futuro mejor. En Un Nuevo Tiempo siempre hemos luchado de la mano con el pueblo, por la democracia, por el bienestar social y por un futuro mejor. Por eso hoy le pedimos a los venezolanos que validemos para salir de este régimen que quiere acabar con la democracia y con la libertad de Venezuela”.

Indicó que la validación de los partidos de la unidad democrática es asestarle un duro golpe a este régimen que reprime y actúa con violencia contra aquellos que disienten de su política errada.

En ese sentido condenó la agresión brutal de la que fueron objeto varios periodista y sobre todo la corresponsal de Caracol Radio, Elyangélica González, en la inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia, cuando cubrían una manifestación. Considera que acciones como estas demuestran que el país está bajo un régimen dictatorial y cobarde, cuando 10 Guardias Nacionales agreden a una persona que estaba cumpliendo con su trabajo de informar.

“Aquí se evidencia el despreció de este régimen por los medios de comunicación, contra la prensa independiente. El gobierno no puede tolerar una prensa independiente y crítica. Por eso hay que validar y nosotros en UNT estamos aquí en este proceso porque creemos en el sistema democrático, queremos a Venezuela. Hay que validar los partidos de la Unidad. No importan que no hayan validado por el partido de tu preferencia, lo importante es que valides por cualquiera de los partidos de la Unidad y este fin de semana es UNT, es tu última oportunidad de validar por la democracia”. Insistió el Concejal Goyo Caribas.