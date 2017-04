Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 2, 2017 8:18 am

A raíz de las sendas sentencias del TSJ que ratifican el talante despojador y anti democrático del gobierno, en momentos en que la OEA debate activar la Carta Democrática Interamericana, la reacción de la comunidad de naciones no se ha visto mejor intitulada de razones de peso, para reiterar su desconocimiento a un gobierno autoritario, opresor y alejado a los valores libertarios y democráticos.

La propia fiscal Luisa Ortega Díaz declaró que no podría hacerse cómplice de este quiebre histórico del orden constitucional, y se percibe que a nivel de gobierno, no cuentan con la aquiescencia para proceder conforme lo “ordena” el TSJ. Los Venezolanos debemos llenarnos de fuerza, sentido ciudadano y sensatez a esta nueva agresión ciudadana, y sobretodo comprender, que los momentos políticos y sociales no son ni estáticos ni permanentes, a favor de las causas del poder ilegítimo y represor.

Que somos corresponsables de impulsar los procesos de transformación y desplazamiento de las tiranías, y que nuestro voto de confianza no es solo hacia los actores políticos sino por nosotros mismos. Los astros se alinean. La circunstancias cambias y la política decanta. Hagamos lo propio. De nosotros depende que falte mucho o poco.

