Publicado en: Actualidad, Economía

Abr 2, 2017 11:08 am

El país ha vivido dos décadas de arbitrariedad y revolución permanente y este ultimo año se ha visto afianzado por las decisiones inconstitucionales del Tribunal Supremo de Justicia que ha allanado la autonomía de los poderes públicos, impedido la corrección del curso político y económico y perturbado definitivamente la salud de las instituciones republicanas.

Nota de prensa

Así lo señaló la actual secretaria de Consecomercio y fuerte candidata a presidir el organismo cúpula de los comerciantes y empresas de servicios al referirse a la crisis constitucional que está afectando al país. Para la dirigente empresarial la turbulencia política y la constante crispación social han afectado sustancialmente al comercio y a los servicios, que se han venido a menos.

“Todas nuestras ciudades muestran el colapso de la actividad comercial. Establecimientos cerrados o con poco que ofrecer, el desempleo que se aprecia en las calles y el hambre son signos inequívocos de que la economía está perturbada por el intervencionismo ineficaz y una forma de imaginar la economía que no se compadece con la realidad”.

Para la líder empresarial hay mucho que hacer para restaurar la confianza. “Si se quiere restaurar la fe en Venezuela hay que dar señales de estabilidad. La mejor forma de estabilidad posible es la que resulta de una política económica donde las reglas estén claras, se apliquen a todos por igual, y se respeten la libertad de empresa y los derechos de propiedad”.

Considera María Carolina Uzcátegui que no hay atajos posibles, no cree en el clientelismo, ni tampoco en políticas que otorguen privilegios a unos pocos. “Políticas públicas que se puedan aplicar a todos, en las mismas condiciones, sin sectarismos indebidos y sin exclusiones odiosas”. Por eso mismo piensa que ha sido un error fatal la concentración indebida de poder y la imposición de un modelo que no da buenos resultados.

Finalmente la candidata a la presidencia de Consecomercio apuesta a un proceso de normalización del país, donde los ciudadanos tengan la última palabra, las instituciones funcionen, haya división de poderes, rendición de cuentas, responsabilidad pública y la superación de la economía de intervenciones y expropiaciones indebidas. “Esas condiciones, sumada al restablecimiento de la seguridad ciudadana permitirían el florecimiento de la actividad comercial y el comienzo de la recuperación del país que todos deseamos”.