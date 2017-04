Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 2, 2017 12:07 pm

La diputada por el estado Táchira, Gaby Arellano, convocó a que cada día se sumen más venezolanos al movimiento de calle pacífico que busca la salida del dictador Nicolás Maduro, en Miraflores y la liberación de todo el pueblo venezolano.

Nota de prensa

“Ayer fuimos miles, hoy seremos centenares de miles y mañana seremos millones de venezolanos en la calle, en todas las esquinas de Caracas, a lo largo y ancho del país; exigiendo la salida del dictador. Nicolás Maduro no es demócrata, durante los últimos tres años hemos dicho que cada instante que Maduro continúe en el poder hace a los venezolanos menos libres y más pobres”.

La legisladora hizo un llamado a todo el pueblo venezolano a acompañar a los diputados de la Asamblea Nacional a la sesión extraordinaria del día martes, en donde continuarán el proceso legislativo para restaurar el hilo constitucional. “El martes todo el pueblo venezolano debe salir a acompañarnos, desde la Asamblea Nacional asumiremos la responsabilidad de hacer respetar una Constitución que fue violentada por el brazo ejecutor del dictador, el TSJ”.

La parlamentaria pidió a las Fuerzas Armadas Nacionales que no siguieran órdenes de un tirano indolente. “Desde la fuerza en la calle en la que nos hemos organizado, en un clamor con la lucha no violenta, exigimos también a las Fuerzas Armadas, a los cadetes, a los oficiales que no cumplan órdenes del dictador. Nace la hora de la Venezuela de todos y ustedes son fundamentales para poder lograr la libertad de Venezuela”.

Arellano envió un mensaje de esperanza para las madres venezolanas y jóvenes que hoy son víctimas de los embates del régimen. “Unos muy pocos se aferran al poder a costas del hambre de otros, de la miseria de millones y de un pueblo asesinado. Por eso llamamos a las madres venezolanas, a los jóvenes para estar en la calle de manera pacífica para exigir la salida del dictador. Sí se puede Venezuela, se puede salir de este monstruo que ha truncado los caminos de país. Vamos a restaurar el hilo constitucional del país”.