Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 2, 2017 5:09 pm

Este sábado durante el segundo día de protesta en rechazo a las sentencias 155 y 156 emanadas por el máximo tribunal del país, el diputado por el estado Yaracuy, Luis Parra, aseveró que a un Golpe de Estado no se le aplica borrón y cuenta.

Nota de Prensa

“Aplican como si nada borrón y cuenta nueva al Golpe de Estado para intentar bajar tensiones porque el pueblo harto de tanta hambre, inflación, atropellos y delincuencia desbordada sigue en la calle. Yaracuy se mantiene firme defendiendo su dignidad, al igual que a la legítima Asamblea Nacional y sus 112 diputados electos democráticamente por la mayoría de los ciudadanos el 6 de diciembre de 2015”, indicó.

Destacó que los magistrados cometieron una falta grave que no puede ser subestimada.

“Después de un Golpe de Estado no vale retractarse. Es inaceptable que ahora estos cobardes se laven las manos como Pilato con una sentencia que generó nada más y nada menos que la ruptura del orden constitucional. Las decisiones de la Sala Constitucional no tienen apelación, por ende, no vale rectificación. Golpe es golpe, y quienes avalaron este dictamen deben ser no solo destituidos, sino además sometidos a la justicia”, dijo.

Parra ratificó su compromiso con la lucha para lograr la convocatoria a elecciones.

“Los venezolanos quieren expresarse en las urnas para cambiar este rumbo lleno de fracasos por el que ha conducido el régimen genocida y corrupto de Nicolás Maduro junto a sus cómplices a nuestra nación. La revolución colapsó, este barco llamado socialismo del siglo XXI se hundió; por eso a una sola voz exigimos elecciones ya”, manifestó.