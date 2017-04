Publicado en: Actualidad

Abr 2, 2017 12:05 pm

La presidenta de la Comisión de Medios del Parlamento, Olivia Lozano repudió las agresiones de las que fuera objeto ella y otras diputadas por parte de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante la protesta que se realizó el sábado hacia la Defensoría del Pueblo para exigir la restitución del orden constitucional en Venezuela, tras el “golpe dado al Parlamento” con sentencias 155 y 156 emitidas por Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Nota de prensa

La diputada por Voluntad Popular calificó de “cobardes a las fuerzas represoras del régimen” quien “casi la dejan ciega con lacrimógenas” durante la manifestación que se dirigía a la Defensoría. “Vuelven a arremeter contra las mujeres, violaron una vez más nuestra inmunidad parlamentaria lo que evidencia que la sentencia 155 se sigue aplicando. La ruptura del hilo constitucional continúa”.

Lozano recalcó que se mantiene alterado el orden constitucional creado por el TSJ, pese a “aclaratorias”. “Es nuestra obligación con quienes nos eligieron no abandonar la lucha para restablecer la democracia. Borrar líneas a sentencias dictatoriales contra el Parlamento no exime el delito. Siguen desconociendo y saboteando el poder legislativo”, aseguró la también jurista.

“Ayer casi se empeora la situación porque se revela una vez más, la falta de independencia, autonomía e imparcialidad del poder judicial. Venezuela y el mundo entero repudian esta dictadura. La exigencia es clara, la Defensoría del Pueblo debe pronunciarse cuanto antes sobre la ruptura del hilo constitucional”, recalcó.

“Ante una AN desconocida y saboteada, un país sin elecciones, presos políticos y hambre. La lucha sigue hasta que se restituya el orden constitucional. Seguiré alzando mi voz sin miedo, las agresiones de la dictadura no me doblegan ¡Nada nos dentendrá!”, afirmó la representante de la tolda naranja.