Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 2, 2017 10:10 pm

Al cierre de la jornada de validación de Un Nuevo Tiempo (UNT), el presidente de la organización política en Miranda, José Luis Rodríguez, llamó a continuar la lucha política de Venezuela por recuperar que la democracia y el respeto a las leyes prevalezcan.

“No podemos permitir caer sin levantarse, hoy seguimos luchando y trabajando por este país que nos vio nacer y vio nacer a nuestros hijos y nietos”, dijo al señalar que los objetivos políticos fueron alcanzados y que UNT no sólo logró validarse en Miranda, sino en toda Venezuela, “seguiremos trabajando por la democracia social en Venezuela”.

“Este gobierno no puede pretender avalar una sentencia y luego pensar que por suprimir algunos artículos borrarán de la memoria y de los hechos las injusticias e irregularidades cometidas. Venezuela no se rinde y lo demuestra en la calle, cada bastión que alcancemos es parte de la lucha y no descansaremos hasta lograr la paz y recuperar la democracia en Venezuela”, dijo.

El mandatario altomirandino reiteró el llamado al Consejo Nacional Electoral para que se reactive cronograma electoral trecordando que es un derecho constitucional el ejercer el voto.

Enfatizó Rodríguez que el proceso de validación de organizaciones políticas es propicio para el fortalecimiento de la oposición venezolana y la unidad de los partidos.

“Sin organizaciones políticas no hay un sistema democrático, por eso hay que demostrarle al partido de gobierno nacional que la Unidad está fortalecida y más que nunca con un único fin que es salir de este sistema de gobierno retrogrado”, destacó.