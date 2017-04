Publicado en: Opinión

Recoger el agua derramada y volverla a verter en el vaso es harto difícil. La misma forma con la que el Régimen pretendió enmendar la plana lo pone en evidencia. En las redacciones y cancillerías de todo el planeta retumban las palabras de la Fiscal General de la Republica, “en Venezuela se ha roto el hilo constitucional”, y es lo que cuenta. Si es un falso positivo o no, una jugada para corregir una metida de pata descomunal, es harina de otro costal. Se ha roto el hilo constitucional y ella debe actuar en consecuencia. No puede quedarse en el solo enunciado pues su omisión jurisdiccional la hace cómplice y creo que no ande en esa onda, quien en una cuidada intervención, transmitida en directo por el canal del Gobierno, muy risueña ella y con sus subordinados aplaudiéndola leyó (no hay improvisación alguna) lo que leyó no dejando oportunidad ninguna a errónea interpretación.

Demás está decir que el Consejo de Defensa de la Nación no tiene competencias para dirimir conflictos entre poderes, que es doctrina de este Tribunal Supremo de Justicia que las Sentencias de la Sala Constitucional no son revisables, ni por ella misma, y que solo admite Recursos de Interpretación, cosa que no puede ser de Oficio sino a petición de parte y en lapsos perfectamente establecidos, que como tales deben ser cumplidos.

Luisa Ortega debe actuar penalmente y en eso debemos estar todos, exigiéndole que cumpla con su deber constitucional y moral. En eso debería estar la Mesa de la Unidad Democrática como un todo ya que es el actor opositor fundamental hoy día en el país y reconocible como tal por la Comunidad Internacional.

Si el hilo constitucional se ha roto, como en efecto ha sido, todos debemos estar como Fuenteovejuna, tirando todos a una luchando y exigiendo su restablecimiento, pues a fin de cuentas, tampoco es que con las “correcciones” se le ha devuelto la autonomía a la Asamblea Nacional la que sí a ver vamos, es, junto a Nicolas Maduro, uno de los poderes públicos realmente legitimados por el pueblo a través del voto soberano.

Ecuador elige. El domingo es día de Ballotage. Todo el poder del gobierno se puso obscenamente al servicio de la candidatura oficialista (Lenin Moreno) y logró su cometido. La distancia con Guillermo Lasso se recortó y las últimas cifras establecían la diferencia entre 48 y 52%. Lo sucedido esta semana en Venezuela puede ayudar a que la ventaja de Lasso se acreciente en las urnas. Rafael Correa no debe estar muy agradecido con Nicolás estos días. El tema Venezuela ha estado en la primera línea del debate electoral y la presencia de las rectoras del CNE, Lucena y Oblitas junto a Piedad Cordova, ha sido el acicate de estos últimos días.

Un Nuevo Tiempo se valida. Lo visto ayer en el Parque de la Marina confirma que en Maracaibo sigue siendo una maquinaria y una fuerza de cuidado. No todos los que quisieron pudieron ni podrán validar por el partido de la casita, técnicamente les es imposible. Al momento de escribir no teníamos noticias del resto de los otros municipios del Zulia. Las buscamos pero no las encontramos. Lo que sí es fácil vaticinar es que Un Nuevo Tiempo se valida y confirma como partido nacional. Su estrategia fue correcta. Afianzarse en los estados de menos densidad demográfica y por ende de menor cociente electoral le va a dar réditos.

¿Que leo? “2084. El fin del mundo” (Seix Barral) distopica obra ganadora del Premio Goncourt 2015 de Boualem Sansal. Narración que le sigue los pasos a Ati por un mundo que como lo conocemos ya no existe. Se desarrolla en Abistan, un inmenso imperio donde se impone un régimen totalitario donde reina la sumisión a un dios único y la amnesia colectiva. Un mundo y un régimen que se ve cuestionado cuando en el curioso Ati, ya en contacto con la realidad en la que vive y con sus congéneres, nace el demonio de la duda. Ya les contaremos más.

Esta semana debe estar en los anaqueles de las librerías la tercera edición de “El fantasma de la Caballero” (QueLeo) de Norberto José Olivar convertido ya en un súper ventas en todo el país que siempre es bueno recomendar y leer. Enhorabuena por el “vampiro”. La película “El Vampiro del Lago” basada en otro de sus éxitos literarios, “El Vampiro en Maracaibo” ya está en fase de post producción anunciando posible estreno para noviembre.

Artes escénicas. La Universidad Rafael Urdaneta ha dado el paso. En breve tendremos noticias seguramente de una nueva generación de actores y dramaturgos en ciernes. Milton Quero Arevalo, que ya venía adelantando el montaje de “Antigona” y una obra de su propia creación, “La vida es un strike out”, lidera el proyecto. Enhorabuena.

Barça / Real Madrid. Comienza abril el mes del clásico en el Bernabéu. Ninguno de los dos la tiene fácil en el calendario. Tampoco en Champions con el ida y vuelta frente a la Juventus y al Bayer Munchen. Hoy el Madrid se ve las caras con el Alaves (10.45) y el Barça con el Granada (2.45). En el papel la tienen fácil empero el parón FIFA suele dejar bajas, quizás Messi y Cristiano Ronaldo que últimamente no pasan por sus mejores momentos sean las primeras. Visca Barça. Entre tanto en Miami se verán las caras en la final del Master 1000 por tercera vez en la temporada y segunda en una final Roger Federer y Rafael Nadal. Ambos en un momento tenístico único por lo que la balanza puede inclinarse por uno de los dos no con facilidad. Espectáculo habrá seguro estoy. Como siempre digo, arriba Rafa aunque mal pague. En otro orden de ideas,triste por el retiro de la Liga Profesional de Baloncesto del equipo Gaiteros del Zulia. Un despropósito producto de radicalismo que se concreta dejando en la fanaticada un vacío difícil de llenar. Doblemente triste por el cambio de paisaje de Ruben Amaro, quien tantas alegrías nos diera con las sempiternas Aguilas del Zulia. Gracias por tanto, Rubén.

¿Cede terreno a China Trump? Esta semana se ven las caras Donald y Xi Jinping. La cita es en el exclusivismo Mar –a- Lago en la Florida. El encuentro ha generado expectación. Los observadores vaticinan un triunfo total del Partido Comunista Chino por las cesiones que hace Donald en el marco de su particular visión de USA y el mundo. Un traspaso de poder más bien luego de 75 años de liderazgo norteamericano. Los pasos dados por uno, capitalizados por el otro dan cuenta de ello.

Ya Donald se tragó, literalmente, sus palabras cuando en la campaña los acusó de manipuladores de divisas. También cuando especuló con mejorar las relaciones con Taiwán y China congeló todo contacto con Washington hasta que Trump diera marcha atrás cosa que hizo muy solicito el presidente norteamericano, empero también la verdad sea dicha, su Organización Empresarial recibió en esos días y a la velocidad del rayo docenas de derechos de patente en China; una relación ganar – ganar dirán algunos. ¿Digna de investigar? No se.

Lo otro que ha entrado en lisa en la discusión ha sido la propuesta presupuestaria de Trump en la que recorta gasto en “softpower” –diplomacia, ayuda al extranjero, organizaciones internacionales- en un 28% mientras Beijing la ha triplicado en la última década. Trump pichirrea los fondos a la ONU lo que es música para los oídos de Jinping quien más bien la ha triplicado y hasta financiará su déficit lo que seguramente aumentará su influencia dentro del organismo, nombramiento en cargos claves y hasta cambios en ciertas políticas en el seno de la ONU. China hoy tiene más Cascos Azules que los otros cuatro miembros del Consejo de Seguridad juntos. Apenas ganó, Trump anunció la salida de USA del Acuerdo Transpacifico (TPP) que le abría puertas en mercados tradicionalmente cerrados como Japón y Vietnam y con el cual podría haberse opuesto a la creciente influencia comercial de China en el Asia; toda una apuesta para la credibilidad de USA en la zona que con el giro dado más bien lo que hizo fue poner en carrera a un aliado confiable como Australia que salió en volandas a asegurar su apuesta en la seguridad de la llegada de China al TPP con lo que seguramente pasará a convertirse en un grupo de disuasión. Lo que ocurre en materia de investigación, educación y cultura, donde tradicionalmente USA es la vanguardia también llama la atención. Los institutos nacionales de salud, laboratorios y la NASA sufren recortes mutiladores, igual que muchos programas de intercambio. Beijing entre tanto sigue multiplicando sus Institutos Confucio a lo largo del mundo y ahora ofrece 20.000 becas para ir a China a estudiar y a exponerse a los valores promovidos por esa nación.

El espacio se acaba. Me quedo corto en el análisis. Solo me queda agregar que en materia de Fuerzas Armadas mientras Trump quiere un ejército mayor, los líderes chinos, el partido, se reafirman en su creencia que no reincidirán en el error de los soviéticos, que quisieron competir con poder. Ellos apuestan a que Washington gaste sus recursos en el Pentágono mientras ellos se concentran en economía, tecnología y “softpower”.

Interesante sin duda el cara a cara de esta semana. Estaremos atentos.

