El atronador retroceso de Nicolás Maduro sobre el zarpazo que había dado al Congreso venezolano no será gratuito. Hoy, menos de tres días después de configurar un autogolpe palaciego clásico que anuló las potestades el Parlamento de mayoría opositora e inventó una sala de siete jueces para que haga de legislativo, debió desarmar la jugada con igual torpeza que como la había montado.

Por Marcelo Cantelmi en opinión del diario El Clarín

El zigzagueo exhibió tanto el alcance de las tensiones internas en la cúpula del poder como la debilidad del régimen. Esa fragmentación se evidenció en toda su profundidad el viernes cuando la fiscal general, Luisa Ortega, una connotada chavista, comprometida incluso con la persecución de la disidencia y autora de la acción contra el preso político Leopoldo López, repudió por “inconstitucional” la medida contra el Parlamento.

Es claro que esta funcionaria, integrante de lo que podría constituir con esfuerzo dialéctico una línea “moderada” dentro del régimen, no actuó sola, sino que reflejó con su crítica el disgusto de un ala en el poder bolivariano. La energía de ese sector y su músculo quedó demostrado con el retroceso a los tumbos, casi inmediato, del presidente.

Es improbable que esto haya ocurrido sólo como consecuencia de la reacción crítica internacional o por las amenazas de la Organización de Estados Americanos de aplicar la Carta Democrática y suspender al país caribeño del organismo hemisférico. Ese es un daño que el régimen tiene previsto y el cual descuenta.

Pesaron más otros aspectos. Los aliados regionales de Caracas, con la excepción de Bolivia, se quedaron callados eludiendo un respaldo a Maduro o directamente elevaron quejas siquiera cautas como en el caso del Ecuador del bolivariano Rafael Correa. Pero lo que más sorprendió fue el silencio filoso de la isla cubana, el mayor socio político y estratégico del acosado modelo venezolano.

Para el castrismo la deriva autoritaria de sus primos chavistas es un desafío para el proyecto de reconstrucción con apertura económica que ha venido labrando con pasos asiáticos con Estados Unidos. Nunca debería considerarse algo menor el giro histórico que la isla comunista se atrevió a dar desde las épocas que aún vivía Fidel Castro atento al ocaso del apoyo económico que recibió durante el auge petrolero venezolano. Caracas le entregaba cien mil barriles de petróleo diarios a La Habana que en parte usaba y el resto comercializaba. El año pasado esa cuota cayó a la mitad y últimamente se tornó aún más magra debido a la crisis económica terminal del modelo chavista.

No es la única razón pero ahí radica uno de los gatillos del nuevo relacionamiento cubano con Washington. El ataque al Parlamento por parte de Maduro agregó un riesgo inesperado a ese delicado proceso debido a que la isla no tendría otra salida política que, en caso extremo, marchar en defensa de su histórico aliado con la retórica antiimperialista previsible. Seria alimento para los halcones norteamericanos que están decididos a desbaratar ese acuerdo. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca encendió luces rojas y la necesidad de una diplomacia de contención. Es por eso que fuentes diplomáticas sostienen que La Habana habría reaccionado con extrema incomodidad contra la última aventura de Maduro.

Otros factores del retroceso son internos. Venezuela está atrapada en un laberinto con pocas salidas. No tiene financiamiento y su aislamiento crece. La posibilidad de negar elecciones e instaurar un régimen cerrado colapsa por la ausencia de autonomía que exhibe la estructura. El daño explica la existencia ya de una disidencia chavista que reprocha a Maduro la carga de haber destruido el legado del fundador del proceso bolivariano. Es una exageración. Lo que Hugo Chávez dejó antes de morir es la lápida que no ha dejado de caer en las espaldas del precario presidente actual.

Lo cierto es que el retroceso de hoy más que el autogolpe de hace un par de días indica con nitidez la fragilidad del armado con un doble efecto: debilitó al régimen pero acabó fortaleciendo a la alianza opositora que venía sufriendo una fuerte atomización.

Este panorama con grietas imprevisibles es el que una parte de los dueños del modelo deben estar advirtiendo convencidos de que pueden ensancharse en caso de no crearse una puerta de salida a este callejón. Se deberá aguardar para observar qué reacción habrá entre los magnates del poder venezolano que han sido los cancerberos del autoritarismo del modelo. Son ellos quienes más tienen para perder con cualquier apertura como es el ex capitán y ex presidente del Parlamento Diosdado Cabello. Esto por supuesto no termina aquí, apenas ha comenzado.