Abr 3, 2017 11:09 am

El caso del grave estado de salud que presentó la elefante del Zoológico de Caricuao, Ruperta, se dio a conocer debido a la denuncia de ambientalistas de la zona. Ruperta de 46 años de edad sufrió una caída por la debilidad ocasionada por un cuadro diarreico.

Varias versiones fueron publicadas en medios de comunicación y redes sociales, sin embargo un grupo de representantes del sindicato de Inparques junto a proteccionistas de Caricuao, ofrecieron en entrevista exclusiva para La Patilla su versión de los hechos.

Marlene Sifontes del sindicato de Inparques, comentó que Ruperta había presentado un cuadro de diarrea que no fue ocasionado por una caída como lo había comentado en nota de prensa el ministerio de Ecosocialismo y Aguas.

En la nota de prensa describieron el cuadro de salud del animal de la siguiente manera: “Ruperta, el ejemplar elefante de origen africano (Loxodonta africana) que se encuentra en las instalaciones del Zoológico de Caricuao, ubicado en Caracas, presentó el día jueves un cuadro atípico (una caída) a consecuencia de un resbalón en el área de manejo”.

Por su parte José Matute indicó que el personal de Inparques no tiene permitida la entrada a las áreas donde se encuentra el animal para que no haya una “fuga de información”. “Aquí no se corrigen sino que se tapan los defectos” añadió.

Sifontes informó que luego de hacerse público el caso de Ruperta, se procedió a cambiar la directiva de la institución.

A continuación la entrevista completa: