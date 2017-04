Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Abr 3, 2017 1:25 pm

Hace poco en una entrevista la reconocida actriz venezolana Catherine Fulop habló sobre la situación que azota actualmente a Venezuela. Durante una entrevista en el programa “La Noche de Mirhta”, la protagonista de Abigail, confesó que se siente “exiliada” después que el Tribunal Supero de Justicia de su país, cometiese un golpe de estado a

“Es un golpe. Yo soy apartidaría pero no puedo dejar de hablar de política porque influye en mi vida. Hace ya cuatro años que no voy a Venezuela. Sin ser una exiliada, porque no me fui de mi país por nada ya que tenía trabajo y una familia preciosa en la Argentina, estoy súper agradecida a la Argentina, me siento exiliada. A mí, esta gente me robó mis navidades. Me robó mi vida”, dijo la actriz y modelo en el programa conducido por Mirtha Legrand.

Fulop dijo que le da “tristeza” que la situación política en su país “haya llegado a tanto”. Y agregó: “Nunca pensamos que Venezuela iba a ser secuestrada por una banda de vagabundos delincuentes que armaron todo esto para saquear a mi país”.

“Me siento exiliada y eso es horrible, porque si mi mamá se llega a enfermar… -dijo, sin lograr contener las lágrimas- ¿Cómo es esto que yo no tengo garantías en mi país? Tengo amigos a los que les han sacado el pasaporte solo por hacer una nota criticando alguna acción del gobierno. Estamos en una locura. Tengo amigas actrices que ganan un buen sueldo y hace meses que no comen carne ni pollo. Esto no es normal, vivimos en una dictaduraen Venezuela”.

El pasado 29 de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela asumió las competencias del Parlamento, controlado por los opositores, debido a la persistencia del “desacato”, un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional (AN) por el incumplimiento de varias sentencias.