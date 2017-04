La Asamblea Nacional era completamente “inocua” para el Gobierno. Ningún daño le ocasionaba. Los diputados se ocupaban con denuncias que a nadie detendrían, con citaciones que ningún funcionario aceptaba, aprobando leyes que nadie ejecutaba y ya hasta la prensa estaba dejando de ir. ¿Por qué el cambio de actitud? Lo único que mueve el mundo de los MAFIOSOS es el interés económico. Esa es la gran fuerza que arrastra a los que dirigen gobiernos populistas y corruptos. Este gobierno que pareciera más militar que cívico, aunque en realidad los que mandan son civiles, ha hecho de los “negocios” su gran modelo ideológico. Lo de “SOCIALISMO” es pura pantalla, para justificar todas las grandes fortunas que en este proceso han nacido. No niego que igual sucedió en la CUARTA. Solo que se suponía que esto no sería así. Era necesario conformar empresas mixtas, sin ir a la AN. La presión era mucha por las múltiples validas razones que han dado, los diputados Guerra y Matta de la AN.

Tiene razón “El Mujiquita” cuando dice que no se ha “quebrantado el orden constitucional”. Cierto, eso ocurrió hace mucho, solo que el TSJ nos refresco la memoria frágil que tenemos.

LA VERDAD SOBRE LUISA

Su acción se produce en el mejor momento, desde el punto de vista internacional para aumentar la presión sobre el país y lograr una salida electoral. Ella no es ninguna “Heroína” ni está jugando a eso, aunque su postura a mi juicio es real y evidentemente responde también a sus intereses o mejor dicho, a los de su cónyuge, conocido en el mundo político como el PIMENTON TWO (Entiéndase “DOS”). La OEA siempre ha sido un club de amigos. Maduro no descubre el “agua tibia” con esa afirmación. CUBA tiene más de 50 años de embargo y estuvo fuera de la OEA todo el tiempo y los dictadores siguen en el poder. Sencillamente porque la oposición cubana fue torpe. Destruida lentamente y la complicidad internacional hacia FIDEL fue mucha. Empezando por muchos adecos que hoy se “rasgan las vestiduras”. No nos agotemos en buscar la culpabilidad de LUISA and Company. Ella la tiene y lo sabe. El cuento de los “BOLICHICOS” es cierto y en la AN, existen otros y en la MUD otras, que en algún momento se sabrá. Avancemos y aprovechemos, el mejor momento de “fragilidad” a este gobierno desde el 2002. Solo que recuerden que este gobierno no está jugando “carritos”. Tiene la última generación de videos-juegos y el control es total. A manera de chiste y sé que muchos no lo creen pero el espionaje por “DRONES SILENCIOSOS” es una realidad…aunque usted no lo crea.

LOS ERRORES EN POLITICA SE PAGAN Y A UN ALTO COSTO

El 2016 se perdió en la AN y no se hizo ni se respondió como se debía. Hubo más preocupación en asignar camionetas, como una que se la pasa mucho en Barquisimeto y aun no la entregan, que en hacer lo debido para desmontar el TSJ designado. Error que se viene arrastrando, casualmente por el mismo autor de la tesis de no participar en el 2005. Una cosa si debo decir en su defensa: Igual este es un problema político y no jurídico y bajo cualesquier “argumento” la AN iba a desaparecer, solo que el usado carece de total posibilidad de ser admitido.

NUNCA HUBO DESACATO DE LA AN

¿Por qué? Muy simple, si ustedes leen las credenciales otorgadas por el CNE, una vez proclamado, el electo goza de unas prerrogativas constitucionales. El AMPARO como lo han sostenido muchos juristas, era INEJECUTABLE. Para que haya desacato tendría que haber incumplimiento voluntario, rebeldía sin razón jurídica. No se subsume en el supuesto de la norma. Por ejemplo, ¿Tiene sentido suspender un evento que ya se hizo? Los diputados ya lo eran y solo la propia AN podía acordarlo. No DESPROCLAMARLOS. Eso solo corresponde al CNE y con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. Ellos gozan ya de INMUNIDAD y en el peor de los casos, debió ser la SALA ELECTORAL y no ese invento de la CONSTITUCIONAL, por encima de la SALA PLENA.

ESCRIBO UNA NOVELA “CONSPIRACION EN EL FUERTE”

El General en Jefe se sorprende y el General histórico está indignado. –Estoy muy viejo para ser recordado como “ladrón”.

–No se preocupe mi general, esto se olvidará- le señala quien jerárquicamente está por encima pero por antigüedad le debe respeto. Al despacho entra ahora uno de civil y comenta su asombro con la reacción interna.

-La CATIRA va “palante” mi General y otro sector de los nuestros. Los centauros se organizan…

-¿Todos…?

-Aparentemente todos están, hasta el amigo del cura del 23 de enero, el hermano del Alcalde…todos.

-Y a nivel internacional no se apaga el fuego- Mira a su interlocutor- “El Galán” pudiera montarse “mellizo”, tiene “chance”…

-Cierto y la oposición que sabe que no llegará, colaboraran o al menos se harán los locos…

-A menos que de este lado negociemos mejor. “El Galán” tiene más poder dentro que el que tenemos preso

-Y no se te olvide y te lo he dicho muchas veces…detrás de él ésta el que aguanto dos años de destierro del Comandante Eterno…Que no se te olvide.

REGION CAPITAL

UNT SE VALIDA Y EMERGE COMO LA SEGUNDA FUERZA NACIONAL.

Basados en los precedentes anteriores, donde cada una se declaraba como la fuerza política más grande, según el número de validaciones logradas, ahora toco el turno a UNT. Más de 149 mil, en más de 20 Estados de la nación, le da el mismo derecho que las anteriores organizaciones. En mi pasada columna, hice hincapié sobre las malas lecturas de este proceso. VALIDAR no es igual que VOTAR. Yo en coherencia con lo que han dicho partidos como VP y AD, no hubiera validado. No hay diferencia sustancial entre eso y “dialogar” con el gobierno. No en este país donde no hay separación de poderes. Según el proceso, AD sería el primer partido (las encuestas dicen otra cosa), UNT el segundo, PJ el tercero y Voluntad Popular el cuarto. A solo dos meses de su regreso, ROSALES es una realidad que incomoda, que causa escozor…

¿PRECIPITADO? El famoso cantante NACHO, sigue asumiendo lentamente un liderazgo del sector “juvenil-independiente”, ¿Con qué propósito? Muchas especulaciones. Fue excesivamente duro contra las Fuerzas Armadas Nacionales y eso tendrá costo político, a menos que haya decidido no regresar al país.

INTENTA Henry Ramos asumir el papel que según las validaciones, hacen de su partido el primero a nivel nacional. Sin embargo, su repercusión ha sido meramente digital y hasta cuando elaboramos esta columna, no ha tenido RESPUESTA contundente sobre lo que ocurre.

CONFIRMADO Lo que les informe sobre CHUO TORREALBA en meses anteriores. Se incorpora a UNT y la intención de Rosales es desplazar a MARQUEZ y SOLORZANO de la direccionalidad de su organización. El problema no es que designe a CHUO. Eso está cantado. El problema es cuanto dure. No es fácil.

NI SI QUIERA PEREZ JIMENEZ Se atrevió a tratar a Rafael Caldera, como este gobierno pretende hacer con el Presidente de COPEI Roberto Enríquez. Trabaje 5 años de mi vida en la Justicia Militar y no cabe por ninguna parte un DELITO DE ACCION PENAL MILITAR contra él. Salvo la obediencia legitima de sus jueces. José Vicente Rangel siempre fue enemigo de esta justicia. ¿Qué dirá ahora? Nos hacemos solidarios con el amigo.

MI ADMIRACION Y RESPETO Por los diputados Paparoni y Juan Requesens. Si tuviéramos más como ellos, más de una injusticia se habría detenido. Lamentable el ataque que vivió REQUESENS por parte de colectivos violentos.

MONAGAS

SORPRESA Para muchos el liderazgo que muestra GUILLERMO CALL. Ante la ausencia del Líder natural “El Gato” Briceño, el veterano de mil batallas, pareciera recoger los números en unas eventuales elecciones.

ZULIA

UNT cumplió la meta el propio sábado. Ataques mediáticos, demasiados diría yo, no obstante con “ayuda” o sin ella, tenía la gente que sumados los otros tres no tuvieron y la cola frente al Parque La Marina fue impresionante. Triplico a cada una y ahora vienen los análisis. Por cierto algunas ausencias se sintieron de miembros del PARLAMENTO NACIONAL y COORDINADORES.

PARALELO A esto destaca la actuación de GUSTAVO RUIZ, al frente de la que yo considero “La legitima MUD” y es un gravísimo error que AD y UNT no lo entiendan. La gente en la calle lo percibe como el auténtico vocero en contra plano al “escondido” Blanchard, que repito es una excelente persona pero hasta ahí.

CLARIDAD MERIDIANA DE NESTOR RINCON: Nicolás Maduro dijo que “resolvió” en tiempo record el “impase” que hubo entre el TSJ y la Fiscalía General, a propósito dos sentencias con las que ese tribunal asumía las competencias de la AN. Dijo ser “un fenómeno”. Sin embargo, no ha podido lograr esos mismos “mágicos” resultados con su gestión de gobierno, los principales indicadores de desarrollo humano y calidad de vida durante su periodo están entre los peores del mundo y todo parece indicar que esa fue la principal razón del “impase”, pues debe ser muy difícil rendir cuenta ante la AN con semejantes números. Sin planes de desarrollo elaborados en conjunto con la iniciativa privada, Gobernadores y Alcaldes, incluidos los de oposición, están en riesgo de sufrir algún tipo de “impase” como este.

PLAN DE BECAS DE ALAIMO El “Boom Político” del momento. Solo con recursos de la empresa privada, CARLOS ALAIMO, presenta la opción para el pueblo marabino, de SIETE MIL BECAS, cuyo norte inmediato es el empleo. Esto tiene de cabeza al mundo político zuliano, tanto chavistas como opositores.

PREPARAN GUERRA SUCIA Contra GUSTAVO FERNANDEZ en San Francisco. El avance de su trabajo tiene que ser detenido, es la orden que dio el JEFE DEL CLAN. Investigan todo para lanzarlo en redes y si es posible a través de los organismos de seguridad. Estaremos atento con lo que suceda.

CRISIS TURISTICA:

La que ocurre en el Hotel VENETUR, otrora Hotel del Lago de Maracaibo. Graves denuncias de maltrato e incumplimiento de contrato. Trabajadores señalan que VIVAS LANDINO informo que el “Hotel estaba en quiebra”, “que el que quisiera irse, que se fuera y el que no, que aguantara la pela”. Denuncian que les descontaron HCM durante todo el 2016 y no lo disfrutaron. El mencionado solo “desalienta” a los trabajadores. Solo quedan operativas 87 habitaciones de 400. Al parecer la despreocupación busca facilitar el trato con una empresa interesada

