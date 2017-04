Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 3, 2017 12:56 pm

Los diputados a la Asamblea Nacional por Voluntad Popular consignaron un documento ante la Defensoría del Pueblo, a través del cual exigen al defensor, Tarek William Saab, iniciar el proceso de destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), responsables del golpe de Estado contra el Poder Legislativo.

La diputada por el estado Táchira y dirigente nacional de Voluntad Popular, Gaby Arellano, acompañada de los parlamentarios Luis Stefanelli, Armando Armas, Ismael León, Rafael Veloz, Yanet Fermín y Ramón Flores; el alcalde David Smolansky y la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, aseguró que Tarek William Saab debe plantear una posición firme y no ser cómplice de la dictadura. “Si el Defensor del Pueblo continúa guardando silencio ante la opinión pública, es cómplice del Golpe de Estado. Sobre él recae la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la Constitución, él es miembro del Poder Moral Ciudadano. En Venezuela los magistrados del TSJ no son administradores de justicia sino sicarios del régimen”.

Para Arellano, la presencia del Defensor del Pueblo en Miraflores, junto a Maikel Moreno y Nicolás Maduro, es una muestra clara de que en Venezuela no hay separación de Poderes Públicos. “Los funcionarios no debemos actuar de acuerdo a preferencias políticas sino como lo manda la Carta Magna. Hoy le decimos al país: en Venezuela el Defensor no puede guardar silencio como lo ha guardado cuando se violan los Derechos Humanos de los presos políticos, a los ciudadanos cuando los ataca la OLP o cuando son violados los derechos más fundamentales. Hoy el mundo exige el pronunciamiento del Defensor, hay dos diputados presos, no se respeta la autonomía de la Asamblea electa por el pueblo, ningún Ministro va a comparecer al Parlamento, no hay respeto al orden constitucional porque se violan los derechos de cualquier ciudadano. En Venezuela hay un modelo dictatorial que rompe lo que está en la Constitución”.

La dirigente de la tolda naranja explicó que para que el Parlamento Nacional pueda llevar a cabo la destitución de los jueces, deben haberse pronunciado al menos dos miembros del Poder Moral Republicano. “El artículo 265 señala que para llevar a cabo el proceso de remoción de magistrados, la Asamblea Nacional debe esperar un dictamen del Consejo Moral Ciudadano, de por lo menos dos de sus tres miembros. Ya vimos el pronunciamiento de la Fiscal General, en el cual asegura que se rompe el orden constitucional a través de estas sentencias”.

Recordó que el Poder Judicial ha publicado 56 sentencias contra el legislativo desde que asumió el pasado 6 de enero de 2016. “Hoy en Venezuela y en el mundo no hay duda de que hay un Golpe de Estado. Estas dos últimas sentencias son ataques graves a la Constitución. En el momento que asumimos el Parlamento comenzó un proceso a través del cual se ha documentado que el nombramiento de estos magistrados fue hecho de manera ilegal”.

En nombre de sus compañeros de la Asamblea, Arellano convocó a todos los demócratas venezolanos a acompañar a los diputados de manera pacífica y constitucional este martes 4 de abril en una marcha que comenzará desde Plaza Venezuela hasta la sede del Parlamento, para decir #VzlaExigeDestitución. “Convocamos a todos los venezolanos para que nos acompañen en esta actividad de protesta cívica. Y a la Guardia Nacional les decimos que actúen apegados a la Constitución y no ha ideologías políticas. Desde el Parlamento vamos a seguir luchando por la libertad de Venezuela y restituir el orden constitucional que ha roto el TSJ ”.