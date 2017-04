Publicado en: Opinión

Abr 3, 2017 7:28 pm

A USTED LO PUEDEN ENGAÑAR UNA VEZ, INCLUSO DOS, LA TERCERA ES CULPA SUYA.

Hola que tal mi GENTE, para muchos, mentir siempre ha sido más sencillo que decir la verdad. Se miente en automático, la imaginación rinde más frutos que el razonamiento de la verdad, de la realidad, posiblemente porque la mentira le permite a uno vivir en un mundo de fantasía y con el tiempo, un poco de costumbre y buena memoria, se puede ir construyendo una realidad diferente… diferente, para quien la ve o la escucha porque para aquel que la crea, recrea y vive nunca dejará de ser eso… simplemente una fantasía.

Una fantasía con la que evita ser quien es a fin de defender, ocultar, o intentar que otros interpreten una realidad de la cual carece… Y la mentira podría ser un gran defecto, pero para algunos se ha convertido en un arte. El arte de mentir, que como cualquier otro arte necesita de buenas bases teóricas, prácticas y por supuesto, de una creatividad superior a la media.

No te dejes engañar por lo que ves alrededor de ti, ni seas influenciado por lo que ves. Vives en un mundo el cual es un parque de juegos lleno de ilusiones, lleno de falsos caminos, de falsos valores y de falsas ideas.

En estos días recientes hemos visto como la gente ha sido sorprendida por decisiones del TSJ, la fiscal, Nicolás y la AN, pues bien llevamos 18 años en esto y la verdad me sorprende como muchos caen una y otra vez en este juego macabro diseñado desde Cuba, el TSJ se lanza dos sentencias y sale la fiscal y dice que eso rompe el hilo constitucional, por cierto ¿cual hilo constitucional? Y allí empezó todo el mundo a decir que se había volteado y todo aquel alboroto que se armo, que si Maduro se salió del hilo constitucional, ¿Y antes donde estaba metido?

Amigos, primera regla de un mago es una cortina de humo, para distraer la atención y crear la ilusión, ¿y si necesitan que se les aclare las dudas del show? El sábado apareció la fiscal con Nicolás como si nada, ellos hablaron y tranquilos el “impasse” entre los poderes resuelto, por cierto a la AN la dejaron jugando banco como siempre, y es la más perjudicada de este jueguito.

El que vive de ILUSIONES muere de desengaño.

El único que juega Ajedrez es Cuba, y lo hace magistralmente, como fiel representante de Lucifer. Aquí creen que se trata de Dominó.

Cuba movió dos fichas y se comió la reina.

Señores la cosa no empezó con las dos últimas sentencias del TSJ, eso viene desde mucho más atrás, a la AN desde que se instalo la vienen golpeando y ella se ha dejado, no ha hecho nada para darse a respetar, ¿o estoy equivocado? Ahora no vengan que el TSJ reculo y devuelve funciones a la AN porque eso no es verdad, allí está consumado el hecho, y no ha devuelto nada, allí está la AN en una jaula y sin diputados indígenas, sigan creyendo, que ya llevamos 18 años en esto, y siguen algunos cayendo redonditos, señores los jueces no pueden revocar ni revisar sus propias sentencias, después de dictadas.

¿Porque la fiscal teniendo la potestad no inicia un proceso de destitución de los magistrados que según ella han roto el hilo constitucional?

¿Porque la AN teniendo la potestad no destituye a los magistrados que cometieron delito contra la nación?

Esta vez no deberían dejar esperando al país, ¿o va ser como cuando el 9 de enero destituyeron a Nicolás y sigue allí amargándoles la vida a los venezolanos?

Repito A usted lo pueden engañar una vez, incluso dos, la tercera vez es culpa suya.

