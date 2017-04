Publicado en: Opinión

El precio del petróleo es clave para la democratización del país. Si baja, el gobierno necesitará más participación activa de otros sectores para producir productos, ingresos fiscales y divisas; pero, si suben, el gobierno asegurará su cuota extra de poder porque incrementará las importaciones y donaciones clientelistas con tal y los sectores no crezcan para que no lo reten políticamente.

Por ahora, parece que el repunte se mantendrá entre unos US $ 50 y 56/B para el Brent; entre US $ 42 y 48/B para la cesta venezolana.

A pesar de que en marzo los precios perdieron US$ 6/B, bajando el Brent a US$ 48 y la cesta venezolana a US $ 42, ya está por ratificarse la extensión del acuerdo OPEP – Rusia de recortar 1MM/D, lo cual daría lugar a los precios tope arriba señalados. Pero estos precios no le permitirán al gobierno venezolano resolver su crisis. Luego el gobierno tendrá que convivir con el empresariado y los obreros; aunque aspire a darse el lujo de aniquilar a la oposición.

La política de precios OPEP se debate entre dos contrarios: recuperar participación en el mercado energético moderando precios versus cubrir parte del déficit fiscal que le produjo su baja. Un factor que modera los recortes (Arabia, Qatar, Irán, Angola y Kuwait) es que estos son países con grandes fondos de inversión y prefieren quemar ahorros para recuperar mercado. Otro de los factores que modera el aumento es que los Estados Unidos reanudó su carrera petrolera vía craking del shale oil. A pesar de que los altos costos de producción de estos petróleos (US $ 35 a 60/B), este país tiene 786 pozos en perforación, un 65% más que en 2016. Los otros dos factores son el crecimiento sostenido de la demanda y la amplia disponibilidad de reservas de combustible.

La clave del efecto de la extensión del acuerdo de recortar producción está en si los países, siguen colaborando. En el momento que un país petrolero de importancia deje de hacerlo y se aproveche de los mejores precios, todos los demás países aumentarán producción, pudiendo volver a precios de US $ 30 a 35/B, cesta venezolana.

