Abr 3, 2017 9:47 pm

Para el abogado y analista político, Luis Beltrán Franco, en Venezuela “hay un golpe de estado”, y ninguna aclaratoria borrara lo que ocurrió, y sigue estando presente, y más cuando la ruptura del hilo constitucional vino del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia de poder judicial que se supone debe garantizar la Constitución Nacional.

Explicó jurídicamente lo sucedido, y como el poder judicial tras recibir instrucciones del gobierno buscó enmendar, empleando subterfugios, supuestas correcciones o revisiones a las sentencias, cuando ya el golpe lo había dado.

“La revisión o modificación de las dos sentencias no resuelven absolutamente nada, por que las decisiones desde la Sala Constitucional, de acuerdo con la propia Constitución y de acuerdo a la jurisprudencia no son revisables, de manera que no se puede revocar ni con tipet ni borrador lo que es un golpe de estado”, explicó.

Reiteró lo que es evidente ante el país, y el mundo, los magistrados de la Sala Constitucional cometieron un delito por haber dado un golpe de estado, por la vía del Tribunal Supremo de Justicia, por lo tanto la Fiscal General de la República está obligada a ejercer las acusaciones que haya lugar, de lo contrario también estaría cometiendo un delito, del que debe responder ante la Asamblea Nacional, y el pueblo de Venezuela.

“La FGR tiene que acusarlos, por que ella confirmó al mundo que esos siete magistrados habían roto el hilo constitucional, de tal manera que debe abrirle un procedimiento para definir responsabilidades. Por lo que corre o se encarama”.

Beltrán Franco señaló que desde la instalación de la Asamblea Nacional, el TSJ ha emitido 64 sentencias en su afán de anular las atribuciones del poder legislativo, dando finalmente la estocada con las 155 y 156 que despojan a los diputados de su inmunidad parlamentaria, y atribuyendo poderes supra constitucionales al Presidente de la República para colocarlo como cual “emperador”.

“No puede haber ninguna equivocación que en Venezuela existe un golpe de estado continuado”, sentenció.

La situación en el país, asegura, es tensa, y un tanto compleja. “Tenemos un gobierno al margen de la Constitución y de la democracia. Un gobierno que ha demostrado abiertamente que no quiere elecciones de ningún tipo, por que sabe que las va a perder”, dijo.

Franco afirmó que todo indica que Nicolás Maduro no está al margen de esta grave violación a la Constitución, y ha preferido asumir atajos inconstitucionales y de violencia.

En un país donde no hay normas, ni leyes ni democracia, lo que corresponde es que la sociedad democrática con el liderazgo de los partidos políticos hagan presión, pero con firmeza y coraje, para que se adelanten las elecciones, incluso generales.