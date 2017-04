Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 3, 2017 8:39 am

“Unidos todos los venezolanos vamos a derrotar al golpe de estado que el gobierno adelanta y rescataremos la democracia”, expresó el candidato a la gobernación de Monagas, Luis Eduardo Martínez, luego de la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“La propia fiscal general de la república, Luisa Ortega Díaz, reconoció públicamente que se está violando el orden constitucional y ha exhortado a reestablecerlo, lo que solo será posible con presión popular, en la calle, desconociendo a un régimen que nacional e internacionalmente carece de legitimidad”, expresó el candidato a la gobernación monaguense.

Para Martínez, “en las actuales circunstancias no hay diálogo posible, no hay concesiones, no puede haber marcha atrás. Solo la liberación inmediata de los presos políticos, la convocatoria a elecciones, para que el pueblo se exprese, la derogatoria de las sentencias del TSJ, que en la práctica disuelve a la Asamblea Nacional, y el respeto a esta hará posible que la grave crisis que atraviesa Venezuela se resuelva en paz y prontamente”.

“Si bien lo saben, es conveniente recordarle al liderazgo oficialista nacional y también en Monagas, que mucho de lo que ahora hacen es delictivo, y en lo que a violación de derechos humanos se refiere es de carácter universal y no prescriben”, concluyó Martínez.