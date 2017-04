Publicado en: Opinión

Abr 3, 2017 9:43 pm

Atención chavistas de Chávez, Nicolás Maduro Moros, el Presidente de Venezuela que más empeño ha puesto, junto con su gabinete, para acabar con este hermoso país, para endeudarlo por casi un siglo, la cual ni los nietos de nuestros nietos, estarán en capacidad de cancelar la gigantesca deuda externa en la cual ha llevado a nuestra nación. Este ciudadano, con su equipo de enchufados, nos llevó a la ruina, a una crisis humanitaria nunca antes vista y el cual está caracterizado por un modo de hacer política bajo esquemas autoritarios, antidemocráticos, represivo y con tendencia hegemónica.

Ahora, Venezuela lo está “esperando en la bajadita”, incluso hasta quienes estaban con Chávez, ya que, perdió la brújula política que lo pueda conducir por caminos democráticos, sentó las bases y de hecho, se aplicó un autogolpe de Estado, una modalidad que ocurre cuando el líder de un país, a pesar de haber llegado al poder por medios electorales cuestionado por la oposición y catalogado de fraude, disuelve o desconoce al Poder Legislativo y prohíbe a sus miembros ejercer sus funciones. Asi mismo, intentó, de manera ilegal y arbitraria, asumir poderes extraordinarios basándose en sentencias dictadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que no se conceden en circunstancias normales e incluso, pretendió la anulación de la Constitución Nacional al tratar de sustituir las funciones de la Asamblea Nacional para delegárselas al TSJ, esa decisión es insólita en un país democrático, pero por supuesto digno de los pasos nefastos de un dictador.

Los días 28 y 29 de marzo pasados, la Sala Constitucional dicto dos sentencias, bajo los número 155 y la 156, las cuales la primera de ellas declara nulo el acuerdo de la Asamblea Nacional sobre la Carta Democrática, dejando sin efecto la inmunidad parlamentaria, justificado en un supuesto desacato, puesto que esta no existiría en casos de ilícitos constitucionales y penales (flagrantes);es decir, abre un mecanismo para la persecución política de los diputados de oposición, asimismo, le dio a Maduro una ilegítima “habilitación legislativa” para legislar en cualquier materia penal. En fin, la decisión tiene como objetivo: llevar inconstitucionalmente a la jurisdicción militar, a diputados opositores de la AN y abrir un proceso para decidir la aplicación o no, en Venezuela, de normas de la Organización de Estados Americanos (OEA) y/o interpretar cómo deben aplicarse.

La decisión 156, interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos y estableció, ilegal e inconstitucionalmente, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa.

Lo más grave de esta decisión, es dictaminar que la Sala Constitucional asumirá competencias del Parlamento mientras dure “el supuesto desacato”, por tanto, los magistrados del TSJ cometieron un delito y tienen que explicar las razones y el motivo para redactar estas decisiones, deben ser destituidos y juzgados porque atentaron contra la separación de poderes y pretendieron usurpar funciones de la AN.

Frente a esta arbitrariedad dictatorial, la comunidad Internacional, asumió una posición de respuesta coherente a favor del pueblo venezolano, piden renuncia y castigo para los golpistas del TSJ, elecciones generales y la liberación de los presos políticos. El madurismo está atrapado y sin salida. Es la hora de la patria grande. La salida es constitucional y pacífica. Todos debemos apoyarla.

!Elecciones generales ya!, para sanear el Golpe de Estado.

Twitter: @joaquinchaparro.