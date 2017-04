Publicado en: Opinión

Abr 3, 2017 11:22 am

Frente a los graves acontecimientos de la semana pasada con el golpe de Estado realizado por el Ejecutivo Nacional usando al tsj como su brazo ejecutor surgieron como era esperar diversas reacciones e interpretaciones por las inéditas sentencias tanto en el seno de los sectores opositores como en el mismo corazón de la elite chavista. Donde funcionarios de la talla de la Fiscal General de la República la Dra. Luisa Ortega Díaz, manifestaron en acto público que se había producido una ruptura del orden constitucional.

Ante esta declaración se produjo en las redes un flujo de protestas contra la Fiscal por haber emitido esa declaración considerada tardía y que era el producto de una actitud oportunista. Otra parte hizo correr mensajes sobre la supuesta complicidad entre la Alta funcionaria y Nicolás Maduro, cuyo desacuerdo le proporcionaría la excusa para que se pudiera echar para atrás las sentencias de marras.

No tengo ninguna duda de que existen suficientes razones para desconfiar de los actuales funcionarios del chavismo. Pero, también es verdad que hemos visto a muchos de ellos fugándose a los EE.UU. para servir de patriotas cooperantes de la DEA y otros organismos del imperio, la lista es demasiado grande, baste mencionar emblemáticos como: Andrade, Isea, García Plaza, se acuerdan el que era Mayor General contra la Guerra económica. Otros connotados chavista de alto coturno también se han ido a la disidencia como los militares: M.G. Cliver Alcala, M.G. Rodríguez Torres junto con civiles como Nicmar Evans, Víctor Álvarez y otros.

El caso de Luisa Ortega, es que tiene rato con la luz de cruce encendida, es por eso que muchos de los presos de los últimos meses son imputados por tribunales militares o directamente por los cuerpos de seguridad porque los fiscales y jueces son cada vez más reticentes a burlar la ley y los procedimientos por miedo a sanciones en el momento en que la situación del país de el vuelco que la mayoría de los venezolanos esperamos.

Además, también es verdad que el chavismo se viene deshilachando aceleradamente bajo la dirección de la banda de los siete, y a medida que crece la presión internacional para conminarlos a respetar el Estado de Derecho y hacer elecciones que les permitan a los venezolanos decidir su destino el desorden interno crece de manera exponencial. Y es muy fácil de entender por eso la actitud de la Fiscal (más allá de sus intenciones subjetivas que por lo menos yo no las puedo juzgar porque no las conozco) en contra de estas sentencias del tsj porque probablemente marcan un límite que no está dispuesta a cruzar para meterse en el mismo hueco que Cilia, Tareck y Nicolás.

Es por eso que negar los aspectos positivos de la declaración de la Fiscal General comporta una actitud de negación, de desconfianza (no digo que no esté absolutamente justificada) que nos obnubila y no nos permite visualizar con objetividad el grado de avance que los sectores democráticos estamos logrando adentro y afuera, captar la verdadera realidad de este régimen, que es un zombi garrapatizado en el poder a costa del hambre la miseria y el sufrimiento de los venezolanos.

Pero los ciudadanos tenemos la bala de plata que significa el fin de este socialismo zombi del siglo xxi, que es el voto. Los partidos han validado lo que constituye una derrota al cne tramposo que impuso condiciones truculentas. La presión de la O.E.A. donde el Secretario Almagro ha hecho un trabajo extraordinario de responsabilidad que el organismo interamericano debe realizar con el orden institucional, el Estado de Derecho y la Democracia y de una profunda solidaridad humana para con Venezuela.

Los ciudadanos debemos seguir movilizados porque esta y que rectificación es tramposa, los golpes de estado no se montan y desmontan en un set de TV. En Venezuela no hay Estado de Derecho lo que significa que este es un régimen dictatorial. Por ello debemos manifestarnos porque se realicen las elecciones de gobernadores y de Alcaldes y mantener la unidad alrededor de los partidos democráticos. Debemos luchar porque se active la bala de plata que terminará con este régimen zombi y nos devolverá a la institucionalidad del Estado de derecho y la Democracia.

Pedro Vicente Castro Guillen @pedrovcastrog