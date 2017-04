Publicado en: Actualidad, Nacionales

El ex Gobernador del Táchira y dirigente nacional social cristiano, César Pérez Vivas, desde la población del Nula en el estado Apure manifestó que, la eliminación de las sentencias que originaron lo que llamó el oficialismo un conflicto de poderes, debe de venir acompañada de una verdadera rectificación del gobierno respetando la Constitución, para que se adelanten los pasos de una transición y así los venezolanos podamos activar los mecanismos constitucionales para el cambio y lograr la paz en la República.

Expresó Pérez Vivas que “en este momento el país está presenciando los efectos de una reacción internacional frente al golpe de estado que el gobierno promovió desde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia contra el Parlamento venezolano, con un golpe por entregas; no estamos frente a un hecho único y exclusivo que anula con sentencias la institución de la figura de la inmunidad parlamentaria y las competencias parlamentarias, tomadas de manera unilateral por la sala constitucional”. Así continuó diciendo el ex gobernador tachirense que, “Este proceso de desconocimiento al Parlamento comienza desde el momento en que la Sala Electoral toma la libertad de anular las credenciales de los diputados de Amazonas y luego comienza anulando leyes, anulando los actos sin forma de ley como la no autorización al decreto de declaratoria de emergencia económica, entre otras cosas más, ha sido pues todo un proceso de desconocimiento del gobierno utilizando como mampara el TSJ”.

“De modo que la rectificación de ayer tiene como objetivo dar un mensaje a la comunidad internacional, para decir que no había tal golpe de Estado sino que hubo un impase, como lo señaló el señor Maduro entre el TSJ y la Fiscalía. Pero no es así, nosotros estamos a la espera de una autentica rectificación de estos poderes, de que se le devuelva a la Asamblea Nacional todo el conjunto de competencias y que todas las leyes de la Asamblea Nacional aprobadas entren en vigencia, el presidente de la República acate sin ningún tipo de discusión los mandatos que el poder legislativo ha acordado de conformidad a la Constitución”.

Esperamos que la ciudadana Fiscal, que con su actitud frenó este último golpe oficialista, asuma sus competencias restaurándose el respeto al Estado de Derecho y tengamos una República normal donde los ciudadanos podamos, en el marco de la legalidad tener acceso para activar la instituciones y procesos constitucionales en la búsqueda del cambio que todos queremos para Venezuela, terminó diciendo el ex Gobernador César Pérez Vivas.



