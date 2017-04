Publicado en: Opinión

El Consejo Permanente ha estado activado en reuniones extraordinarias para examinar la ruptura del Orden Constitucional en Venezuela, un estado Miembro. Una preocupación que va más allá de gobiernos. Abarca pueblos, instituciones, organizaciones no gubernamentales, a todos. Es algo grave lo que ha ocurrido en Venezuela y de allí la responsabilidad de la OEA que en base a su Carta y a sus reglas tendría que proceder a su examen inmediato.

Además, es la voluntad de la mayoría de los estados miembros que suscribieron una solicitud en esa dirección.

Lamentablemente, otro estado forajido, el representante del régimen de evo morales, quien preside el Consejo Permanente, lejos de acatar el orden, lo ha tratado de desvirtuar, de romper, de acabarlo, al intentar suspender la reunión que había sido convocada legal y legítimamente por el presidente anterior; sin embargo, los países miembros se impusieron y esta reunión finalmente se está llevando a cabo en los próximos minutos…

El presidente del Consejo Permanente se ha podido, negar pero no por ello la Organización iba a dejar de funcionar, más en estos momentos de tanta importancia para la región, como, lo es la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

El representante de Bolivia no podía suspender o postergar la reunión. Su función como presidente que es, por lo demás circunstancial, es limitarse a dirigir los debates, pero no a intervenir, menos a entorpecer e imposibilitar cualquier discusión.

Bolivia trató hoy de dar un golpe de estado al órgano regional que vela por el respeto de los Derechos Humanos de los países miembros en el hemisferio. Con sus acciones, trató simplemente, de romper el hilo constitucional de la OEA; pero lamentablemente para el chavismo caído en desgracia, no tuvo otra salida que ausentarse y dar paso al orden, pues las irreverencias y los atropellos tienen límites y más ante 34 gobiernos, la inmensa mayoría de ellos, democráticos y respetuosos de las reglas.

La reunión va y con ellas las medidas necesarias que no serán expulsión ni suspensión, más probablemente la creación de un grupo que vaya al país a ver in situ la realidad a lo que no podría negarse el régimen de Maduro.

Lejos de favorecer a Venezuela la postura grosera e ilegal, inmoral principalmente, perjudicó al régimen de maduro y favoreció a los venezolanos que buscan sólo democracia y libertad.

Robert Carmona-Borjas