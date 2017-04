Publicado en: Actualidad, Nacionales

Abr 3, 2017 1:20 pm

El diputado a la Asamblea Nacional y secretario general de Primero Justicia, Tomás Guanipa fijó posición ante las recientes declaraciones dadas por el presidente del Consejo Moral Republicano y Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien ha decidido apoyar las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia TSJ y con ello se convierte en cómplice del golpe de Estado perpetrado en Venezuela.

Nota de Prensa

“Les pedimos a los demás Poderes e instituciones a que no se sumen a este golpe de Estado y le digo al Defensor del Pueblo que al no cumplir con su deber ante el país y escoger ese camino, se vuelve cómplice de este Golpe de Estado. Recuerden que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y ni la historia, ni la justicia, los van a perdonar”, sentenció Guanipa.

El parlamentario le hizo también un llamado a la Fuerza Armada Nacional a que se coloque del lado del pueblo y no olviden que ellos tienen el deber de defender la Constitución y la libertad de Venezuela, indicando que el alto mando militar debe escuchar lo que de verdad se dice en los cuarteles, donde padecen y pasan hambre al igual que el resto de los venezolanos.

“Ya demasiado silencio ha habido por parte de la Fuerza Armada Nacional, cuando se intentó desconocer la legitimidad de la Asamblea Nacional, cuando fue apresado un diputado con inmunidad parlamentaria, cuando se le anula un pasaporte a un diputado que quiere denunciar la situación de Venezuela en otros países y sobre todo habido demasiado silencio cuando vemos como la gente muere de hambre y se ha retardado el derecho de elegir y de votar de los venezolanos”, dijo.

Por último Tomás Guanipa ratificó que no van a descansar hasta que el golpe de Estado cese “y un golpe de Estado cesa con elecciones libres y democráticas”; por lo que llamó a la población a asistir de manera masiva a la gran marcha, que se llevará a cabo este martes 04 de abril desde Plaza Venezuela, hasta la sede del Poder Legislativo, para comenzar el proceso de remoción de los magistrados de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia TSJ”.