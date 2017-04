Publicado en: Opinión

Abr 3, 2017 9:55 pm

“…Cuando los conflictos más intensos, se superan, dejan una sensación de seguridad y tranquilidad de que no se perturba fácilmente. Son sólo estos intensos conflictos y su conflagración lo que se necesita para producir resultados valiosos y duraderos…”

Carl G. Jung

Transitamos por un momento oscuro en la historia de Venezuela. Tal vez no el más lóbrego, pero sí el más triste. Es desconsolador cuando caemos en cuenta que estamos en pleno siglo XXI y nos encontramos reviviendo eventos y fenómenos que se pensaban superados en el siglo pasado.

Nuestra nación se encuentra bajo el influjo de un grupito— bien siniestro, por cierto—, que viéndose en minusválida; temiendo perder todo el poder que han acaparado malamente durante estos 18 años, están haciendo todo lo necesario para mantenerse en control, desde el 6D del 2015 cuando la sociedad venezolana les demostró que no todo el pueblo está de acuerdo con ellos.

Conscientes de que no poseen asidero alguno, nuestros queridos camaradas han decidido valerse de toda excusa y provocación para evitar que la democracia siga su curso. Mataron el RR y represaron las elecciones regionales. Y hasta hace poco, se valieron de una artimañas jurídicas y una horda de leguleyos, de segunda, para otorgar todo el poder a un solo individuo, lo cual transformaría a Venezuela de una república a una monarquía. Y al venezolano de ciudadano a súbdito. Y sepan, que de allí a ser la Corea del Norte del hemisferio occidental no hay nada.

Pero como dicen los niños, en su infinita sabiduría e inocencia, la trampa sale. Y ¡vaya que les ha salido cara!, la más reciente y la más antigua. ¿Cómo así? Sencillo, este año se han sacado de su chistera la idea de la renovación de partidos, con la esperanza de sacar de la ecuación democrática a muchos partidos de la MUD. También con esta acción esperaban poner en evidencia la mítica creencia de que la oposición es escuálida. Pues resulta que de escuálida nada. La UNIDAD esta cada vez más sana, rozagante, robusta y viva.

Basta con echar una mirada a los meses pasados y percatarse como los diferentes partidos políticos han logrado sus objetivos alcanzando la cuota, impuesta por el CNE, con holgura. Y, a medida que pasa el tiempo, la participación se anima. ¿Qué significa eso? Que el militante está comprometido con sus partidos, el sistema funciona y en cierto sentido— muy laxo pero posible—, damos por sentado que esta participación equivale a la intención de voto, entonces la oposición ganaría las próximas elecciones con cierta facilidad. A su vez, si consideramos que las últimas acciones del gobierno han generado mucho descontento, entonces podríamos decir: la UNIDAD podría superar cualquier reto.

Claro ejemplo de lo dicho ha sido el resultado de la renovación del Partido UNT. Hemos superado con creces la meta impuesta, demostrando que tenemos una militancia comprometida, donde abunda una juventud consciente de su papel en la historia contemporánea de Venezuela. Jóvenes que han escuchado el lamento de la democracia y la justicia, han visualizado un mundo mejor y, como cruzados, han decidido responder al llamado.

El fin de semana pasado hemos demostrado que tenemos buena salud, fuerza en la UNIDAD, y puesto en evidencia la existencia de un pueblo venezolano cuyo único anhelo es un mejor gobierno, uno democrático, social y, por encima de todo, ajustado a derecho. Donde las decisiones lejos de generar malestar generen bienestar, lejos de crear incertidumbre, generen certezas. Lejos de transformar a Venezuela en un paramo, nos transforme en un terreno fértil donde el venezolano emprendedor y el extranjero inversor decidan apostar por ese país.

Venezuela merece ser más de lo que es. Y, sin duda hay un pueblo, hay una juventud que está dispuesta a hacer lo necesario para que esta Nación alcance todo su potencial. Tenemos, y tendremos problemas, pero estos deben, y sin duda lo serán, resueltos por los venezolanos.

Llego nuestro tiempo, Un Nuevo Tiempo para el cambio y el mejor gobierno, y este fin de semana ha sido evidente. Yo no puedo hacer nada más que dar las gracias a todos aquellos que se comprometieron, a los quienes hicieron los sacrificios necesarios, a aquellos difusores de la información necesaria para facilitar el proceso, que a su vez alentaron a muchos a participar. Doy las gracias a todos los que respondieron el llamado, no de este partido, sino de la democracia, de nuestra maltrecha Venezuela. Se nos presentó un momento difícil y tortuoso, lo hemos superado. Crecimos en adversidad, y como todo lo que florece en el infortunio, será duradero.

Por último, no me queda más que exhortar a todos a seguir participando. Hagan todo lo necesario, para alcanzar los objetivos planteados. Que esta fiesta democrática no se quede solo en estas pequeñas victorias. Estuvimos a la altura del reto, y estaremos mejor a la hora que se nos presente uno mayor: LAS ELECCIONES REGIONALES. Por eso, es el momento de comenzar a preparar los pertrechos para esta nueva contienda y exigir a este gobierno cobarde y mezquino lo que es nuestro derecho y deber: ¡Elecciones ya!…. El Tiempo de la Democracia ha llegado.